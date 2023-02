Estoy esperando recibir la vacuna, ¿demorará mucho?

No soy médico ni enfermero, tampoco alguna clase de personal dedicado a la salud en el sector público o en privados. No trabajo en un hospital o una clínica.

No soy personal estratégico de ninguna clase. No soy policía, lógicamente necesario para mantener el orden público. No soy docente, esos que deberán apresurarse para llegar con alguna certeza al inicio de clases el 1 de marzo.