Planes de ahorro "abusivos": ahorristas y empresas no conciliaron

La audiencia de conciliación se dio para intentar acercar las partes, pero no tuvo éxito. La jueza Vilma Balmaceda, una vez abierta la audiencia de conciliación, invitó a los representantes legales de las empresas administradoras y concesionarias de planes de ahorro de vehículos a manifestar si tenían propuestas para ser trasladas a los actores, quienes expresaron que no tenían propuestas para ofrecer.

Son 788 ahorristas y 8 las empresas involucradas en la compulsa judicial por los planes de ahorro .

"No realizaron ninguna propuesta, entonces no hubo conciliación y quedó plasmado en el acta. Hicimos hincapié en el incumplimiento por parte de algunas empresas de la opción que deben darle a los ahorristas de pagar con 30% de descuento. Ahora seguiremos el proceso y hemos solicitado la producción de la prueba", informó García Nieto al salir de la reunión que tuvo lugar en horas de la mañana en la sede del Sirio Libanés.

García Nieto explicó que son 788 damnificados y 8 las empresas involucradas. Durante el proceso judicial se dictó la medida de retrotraer el valor de la cuota a enero de 2021 pero no todas lo cumplen. "En algunas se ha podido chequear que un mes les llegaba y otro mes no, a otros no les llegó nunca esa opción de pagar así. Vamos a seguir atentamente lo que nos traigan los ahorristas en cuanto al cumplimiento de las empresas", remarcó el Defensor del Pueblo.

Tras dejar constancia en el acta que había empresas administradoras que no cumplían la medida cautelar dictada y solicitar el cumplimiento de la misma, acompañando prueba documental respaldatoria, García Nieto solicitó que se abra el periodo de prueba de acción de fondo. Ahora queda en manos de la jueza seguir con las acciones legales y decidir sobre el asunto central.