¿Te indemnizaron y no sabes qué hacer con el dinero? Tips para invertir y no perder en el intento

¿Qué es lo primero que tengo que considerar?

“Tengo que saber que es un evento excepcional, es decir, me junto con una suma de dinero en un momento particular y tengo que sacarle el mayor provecho posible. Eso quiere decir que no tengo que aumentar mi nivel de vida ni mi nivel de consumo. Debería mantener el mismo nivel que venía teniendo”, detalla Mariano como premisa fundamental.

Sucede que ante el ingreso único de una importante suma es sencillo comentar errores, relajarse y a la larga se termina perdiendo rentabilidad. O peor, no se invierte, sino que se cae en “gasto hormiga”, donde la persona termina no sacándole provecho al dinero.

Embed - #1. Tips para invertir mi dinero si me indemnizan: ¿Qué debo considerar?

Otro aspecto a tener en cuenta es analizar las deudas que se tienen, y evaluar los meses que se estará sin trabajo, es decir, sin un ingreso fijo.

Un detalle no menor es evitar caer en soluciones que parecen mágicas o rápidas, no solo aquellas que pueden terminar siendo una estafa, sino situaciones donde la persona cree que puedo llevarlas adelante, como arrancar un negocio de cero, por ejemplo. “Si no tengo capacidad de administración, no debería recurrir a soluciones mágicas”, remarca Mariano.

Armar un presupuesto acorde al dinero y las necesidades

Sobre este punto el especialista detalla: “Debería considerar el monto de indemnización, y evaluar cuánto dinero se va a gastar si o si durante los meses que se estará sin trabajo”. Un periodo recomendable es calcular entre tres a seis meses para conseguir una nueva fuente de ingreso mensual.

Embed - #2. Tips para invertir mi dinero si me indemnizan: Armar un presupuesto

Si la persona tiene deudas, evaluar la posibilidad de afrontarlas. No tiene sentido cancelar todas las deudas y quedarse sin dinero para invertir, pero tampoco lo tiene seguir acarreando una deuda que suma intereses con el paso del tiempo.

Si al realizar todos los cálculos queda un remanente de dinero, ese es el que se usará para invertir.

¿Cómo invertimos?

Mariano explica que serán dos los montos posibles a invertir.

Por un lado, el “monto a gastar proyectado”, que es la cantidad de dinero para cubrir las necesidades durante los meses sin ingresos. “En ese dinero hay que privilegiar la seguridad y la liquidez. Buscar un retorno conservador en fondos comunes de liquidez o cauciones bursátiles”, detalla.

Del otro lado tenemos el monto libre a invertir. En torno al perfil de riesgo del inversor serán los negocios que se afrontarán, pero sin duda una de las principales sugerencias si no se tiene un amplio conocimiento es primero, buscar un asesor financiero para tomar mejores decisiones y evitar errores que hagan perder dinero; y segundo, armar una cartera de inversión, para tener los fondos diversificados y obtener rentabilidad.

Embed - #3. Tips para invertir mi dinero si me indemnizan: ¿Cómo invertir?

Para mayor información consultar a la web de Fórmula, asesores financieros o al mail [email protected].