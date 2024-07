¿Dólar tarjeta o dólar MEP? Cuál conviene a la hora de pagar gastos en el exterior o servicios dolarizados

¿Qué es dólar tarjeta?

Un primer punto importante es recordar qué es dólar tarjeta o dólar turista, como también su composición.

“Este tipo de dólar se compone por el dólar oficial minorista que cotiza $936,50 y sobre el mismo debe adicionársele un 60% de recarga, 30% del Impuesto País más el 30% de percepción a cuenta de ganancias”, explica Mariano.

De esta manera, con el recargo de los impuestos el dólar turista tiene una cotización promedio de $1.498.

Primera alternativa: pagos con dólar tarjeta y una opción de ahorro

Una de las alternativas que ofrece el sistema es pagar con este tipo de dólar, y luego pedir la devolución.

Al respecto, el especialista explica: “si puedo tomarme el impuesto o pedir la devolución en el caso de que no me encuentre inscripto y efectivamente la reciba, el precio final, sin considerar el efecto de la inflación dado que lo recibiré dentro de varios meses, sería de $1.217,45. Ahora, si no tengo la posibilidad de tomarme el impuesto o pedir la devolución el precio final sería de $1.498,40”.

Un detalle no menor es que la devolución, en el caso de gestionarla, se realiza al cierre del año fiscal, y no es de manera mensual, por lo cual puede ser contraproducente si lo que se busca es ganarle a la inflación, ya que ese dinero llegará recién en enero.

Segunda alternativa: pagos con dólar MEP

El dólar MEP es el tipo de divisa que se compra de manera libre a través del mercado de capitales. Hoy en día cotiza un poco menos de $1.400, siendo una diferencia con el dólar tarjeta de $100.

“En el caso de decidir utilizar el dólar MEP, no hay que olvidar llamar al banco y si se va a pagar a contra débito, pedir que debiten contra dólares y no contra peso, para no pagar los impuestos. Si se paga con crédito, antes del vencimiento hay que llamar al banco para pagar con dólares, ya que viene configurado para pagar en pesos. Si se paga con dólares, no se paga el impuesto”, remarca Mariano.

Teniendo en cuenta ambas opciones, si no hay ganas o no existe la posibilidad de pedir la devolución de los impuestos, sin duda lo más conveniente es comprar dólar MEP, pagar con tarjetas de crédito o débito y no olvidar avisar al banco, para evitar que se absorban los impuestos.

“Esto puede cambiar en función de como varia la cotización, por lo que es importante ver cómo funciona esto para definir mes a mes la información”, finaliza Mariano.

Para mayor información consultar a la web de Fórmula, asesores financieros o al mail [email protected].