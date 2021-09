Aseguran que bajó el precio de la carne en el país: qué pasó en San Juan

"Los precios de la carne bajaron desde el momento en que restringimos las exportaciones", escribió en Twitter el presidente Alberto Fernández, hace unos días. Citó un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) que reveló que la carne en el mes de agosto tuvo un descenso del 1,4% en relación al mes pasado. La clave: determinados cortes ya no se venden al exterior, desde el 17, cuando el Gobierno nacional tomó la decisión. En San Juan, el impacto no fue el mismo. Aunque los carniceros admiten que hubo cierta estabilidad en los precios.

En rigor, el documento de la Cepa destacó que hubo aumento en los meses de enero, marzo y junio de 2021: 6,3% 7,3% y 7,9%, respectivamente. Y paró con la dinámica alcista, en julio y agosto, cuando los distintos cortes de carne vacuna mostraron en promedio una caída de 1,0% y 1,4%. Tiempo de San Juan habló con la encargada de California carnes, Andrea Quilpatay. La mujer explicó que desde mayo hay "estabilidad en los precios". La molida intermedia, el corte más vendido y más barato, continúa en 250 pesos el kilogramo. "Desde el freno a las exportaciones, en San Juan no varió el precio, pero tampoco bajó", señaló. Aunque destacó que eso es referido al rubro minorista.

Sobre la incidencia de la medida en los mayoristas, Paulo Castañeda, conocedor de la temática y empleado de Campo Verde Carnes, explicó a este medio que sí hubo un importante baja en mayo con la implementación de la medida restrictiva, "alrededor de un 30%" . No obstante, sigue el mismo precio. Es decir, la mentada estabilidad. Agosto no presentó bajas. Además, sólo bajaron los precios de tres cortes que son no exportables: cuadrada, tapa de asado y vacío. "Los cortes a los que está acostumbrado el consumidor no bajaron, el kilo de una media res pasó de costar 380 a 450 pesos", informó.

En otra línea de opinión, Roberto Pérez, de una carnicería céntrica, dijo a Canal 13 de San Juan, en ese caso. "Tenemos un asado en oferta que es tapa de asado o nalga a 560 pesos. Han bajado bastante, hasta 200 pesos por kilo han bajado. Hasta el cerdo que había subido bastante bajó. El peceto estaba en 800 pesos y actualmente lo tenemos a 690 pesos. Ahora la gente consume más cortes premium que habían dejado de comprar. Lo que se esta buscando mucho son las blandas especiales, las costillas para el asado que las tenemos a 500 pesos. El gasto promedio es entre 1000 y 2000 pesos", destacó.

Anteriormente, el principal distribuidor de carne en San Juan, Sebastián Parra, dijo a este medio por qué baja el precio de la carne. "La carne no aumenta por las exportaciones y pongo como ejemplo lo que pasó en 2016 cuando se cerraron las exportaciones y el precio a la carne tendió a bajar", afirmó. Y justificó: "La cantidad de exportación no supera el 25% y el 75% siempre se queda para el consumo local. Además hay que tener en cuenta que la carne que se exporta no es la misma que se consume acá. No el corte en si, sino el animal que se prepara para exportar. China come animales que nosotros no los comeríamos nunca porque son de segunda, de tercera y de cuarta calidad. Comen vacas viejas de menor calidad".