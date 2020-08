Más de 2 mil trabajadores recibieron el ATP en San Juan

En San Juan, más de 2 mil trabajadores percibieron el beneficio que el Estado Nacional brindó a las empresas para que pudieran afrontar el pago de los salarios. Según informó el titular de ANSES Rawson Raúl Romero a Tiempo de San Juan, el primer ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) que se pagó en abril abarcó a 2.492 trabajadores de la provincia, mientras que el segundo que se pagó en mayo tuvo como destinatarios a un total de 2.284 empleados.

Los números del tercer pago aún no están ya que esta semana se estaba liquidando. La asistencia que el estado brinda con ATP no puede superar el 50% del salario registrado en febrero. “En este tercer pago que se va a hacer en estos días se va a sostener por encima de los 2 mil trabajadores. A nivel país ha ido bajando por las características, el primero se le pagó a todos los que participaron, en el segundo hubo algunos requisitos por los que algunas de las grandes empresas no lo percibieron”, sostuvo Romero.

Además, el titular de ANSES Rawson sostuvo que “este tipo de asistencia por cada pago ha generado más de 64 millones de pesos de inyección de dinero que se complementa con el sector de trabajadores formales, trabajo privado, para sostener la continuidad de los empleos. Las empresas tienen el compromiso de abonar el resto”.

Por su parte, al anunciar la extensión de la cuarentena hasta el próximo jueves 16 de agosto, el presidente Fernández anunció que “vamos a mantener el ATP y el IFE para todos los que lo necesitan” y pidió que “nadie piense que el Estado los va a abandonar y se va a olvidar de ustedes en este momento”. AFIP ya habilitó la inscripción al programa de ATP para aquellos empleadores que requieran ayuda del Estado para pagar una parte de los salarios de julio.

Las empresas podrán solicitar el ATP entre los días 29 de julio y 4 de agosto, inclusive. Para ello deberán ingresar con clave fiscal en afip.gob.ar y tendrán que llenar el formulario. En esta oportunidad accederán al salario complementario trabajadores y trabajadoras de las empresas que hubieran registrado una caída nominal en su facturación entre junio de 2019 y junio de 2020.

Paralelamente, desde este mes las firmas cuya facturación nominal muestre en junio una variación interanual entre 0% y 30% podrán tramitar un crédito garantizado y subsidiado por el Gobierno nacional para financiar el pago de salarios. Según el comunicado emitido este martes por AFIP, los créditos estarán disponibles una vez que finalice el período de inscripción.

Para las empresas que hayan facturado entre 0% y 10% más que en junio de año pasado, la tasa será del 0%. Si la facturación se incrementó entre 11% y 20%, la tasa será del 7,5%. Mientras que en las empresas donde la facturación haya experimentado un aumento del 21% al 30%, la tasa de interés será del 15%.