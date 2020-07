La cuarta parte de los jardines maternales sanjuaninos cerró con la pandemia

Siguen conociéndose las consecuencias económicas de la pandemia. En San Juan, por el parate de la cuarentena, ya cerraron sus puertas 6 jardines maternales de un total de 23 que pertenecen a la Asociación de Jardines Maternales de San Juan, lo que nuclean 1.500 chicos en la provincia, según dijo la presidenta de la entidad, Leticia Gutiérrez, en declaraciones a radio Estación Claridad.

Esta modalidad no es de educación obligatoria pero es un apoyo fundamental para la organización de las familias cuyos padre y madre trabajan. En este lapso, más de 100 días de paralización, la situación se presenta como "muy complicada", hay papás que pagaron la cuota al principio pero con el correr del tiempo dejaron de hacerlo, y algunos comunicaron que no mandarán en todo el año a sus hijos dada la falta de respuesta del sector, que no está habilitado oficialmente a prestar servicios, dijo la empresaria. En este marco, algunos de los jardines tuvieron que cerrar definitivamente y otros están evaluándolo, añadió.

El cierre implica una importante cantidad de fuentes de trabajo perdidas en el sector, ya que por cada jardín inactivo hay alrededor de 6 docentes, más todo el personal auxiliar, con lo que son alrededor de medio centenar las personas que quedaron en la calle. "Los que no cerramos estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos para poder sostener los sueldos, solamente un jardín recibió ATP, ningun propietario quiere embarcarse en préstamos ya que no tenemos forma de devolverlos. No se están generando ingresos y no sabemos a ciencia cierta cuándo se reabrirán los jardincitos", indicó. A esto se le suman los gastos fijos como alquileres y servicios que deben seguir pagando.

La empresaria consignó que incluso algunos jardincitos están haciendo venta de empanadas para subsistir, algunos docentes también venden frutas y verduras y se están tomando otras decisiones creativas para generar alternativas y afrontar los costos.

En el marco de las habilitaciones que determina el Comité COVID-19 San Juan, la empresaria aseguró que los maternales han presentado un protocolo que sugiere trabajar con grupos reducidos de niños por turnos, que pueden ser de 4 chicos por turnos de 2 horas, entre otras opciones. "Estamos a la espera de una respuesta favorable para retomar la actividad, estamos en conversaciones. Tenemos la esperanza de retomar si no es en agosto, en septiembre"; añadió.