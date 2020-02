Los mercantiles debaten paritaria y en San Juan piden "superar la línea de pobreza"

El sindicato más numeroso del país, que agrupa a los trabajadores de comercio, comenzó este miércoles las reuniones de paritaria a nivel nacional y en San Juan ya hay expectativa. Los mercantiles inician la negociación a días de que se hiciera efectivo el último tramo del aumento del 30% que firmaron a principios del 2019 y para Mirna Moral, la representante local del sindicato, tienen una base salarial baja.

Para la sanjuanina el aumento del año pasado no sólo no le ganó a la inflación, que fue de poco más que el 50%, si no que también deja a los trabajadores de su sindicato que cobran el mínimo por debajo de la línea de pobreza, ya que la mayoría está por debajo de los $40.000. Moral no quiso hablar de un porcentaje específico, pero adelantó que esperan que las reuniones incluyan compensar a los trabajadores por el porcentaje que perdieron por la devaluación del año pasado, además del aumento de este año.

La negociación siempre se da a nivel nacional, donde se reúnen representantes de las cámaras de comercio, el sindicato y el Ministerio de Trabajo de la Nación. "Durante los últimos años nuestras expectativas han sido superiores a lo que se ha logrado" explicó Moral, quien remarcó sólo en febrero los trabajadores del sector han cobrado con el aumento esperado, ya que acordaron hacer aumentos escalonados y la última se hizo efectiva recientemente.

En San Juan el mayor problema, según el sindicato, tiene que ver con los comercios más chicos, que argumentan muchas veces no pagar lo que se acuerda en Buenos Aires, mientras tanto los comercios más grandes y cadenas nacionales serían las primeras en ponerse al día con los acuerdos. Para Moral, este año los aumentos salariales no deberían ser tan problemáticos gracias a algunas mejores en el sector.

La estrategia de montos fijos

Según publicó el medio Ámbito, la estrategia que plantearán en Buenos Aires será acordar varios aumentos a través de sumas fijas por algunos meses, hasta por lo menos junio. Esto significa que este año no habrá negociación de porcentajes en la mesa al principio, aunque luego sí podrían sumarse. El esquema sería similar al implementado por el Gobierno en el caso de jubilados.

Al no estar confirmada la modalidad, Mirna Moral no opinó al respecto de la posibilidad de extender el sistema, aunque sí dijo que el anticipo de aumento que impuso por decreto Fernández, ayudó a los trabajadores locales. "Ha sido bueno, porque queda como una cifra única, pero también debo decir que al estar sujeto a descuentos, el trabajador en lugar de cobrar los primeros $3000 recibe unos $2600 y de los $900 le quedan $900", explicó.

Para la sindicalista, la mayor ventaja del anticipo de aumento es que trae un alivio temprano para los trabajadores. Es que al iniciar las negociaciones a esta altura del año, suelen acordar el aumento en marzo, algunes veces hasta en abril, y eso les significa empezar a ver las mejores recién a mitad de año.