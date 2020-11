Dos importantes hoteles sanjuaninos se convirtieron en consorcios por la crisis

Hace unos meses atrás cerraron de manera definitiva dos importantes hoteles de San Juan y tuvieron que repensar una nueva manera de continuar generando ingresos en el mercado inmobiliario. Se trata del hotel Cívico ubicado en calle Las Heras frente al Centro Cívico y el hotel Del Bono Suite ubicado en calle Mitre antes de llegar a Mendoza. En ambos casos dejaron de ofrecer servicios hoteleros y ahora funcionan como residencias particulares.

La noticia fue confirmada por una alta fuente del sector que no quiso dar su nombre, pero avaló que estos hoteles se han trasformado en alquileres mensualizados donde no trabajan más como hospedaje sino como departamentos con alquiler mensual. Es así que dos de los sitios donde solía llegar cientos de turistas de distintas partes del país y del mundo, ahora están abocados a un servicio mensual como cualquier alquiler.

Por otra parte hay otros dos hoteles que permanecen en la total incertidumbre de seguir o parar de manera definitiva por la imposibilidad de hacerle frente a los costos sin generar ningún ingreso. Los mismos son el Provincial ubicado en calle Ignacio de la Roza y General Acha y el América que está por 9 de Julio, también en la capital de San Juan. En el primer caso los empleados no están yendo a trabajar desde marzo porque hay varios trabajadores en el grupo de riesgo y en el segundo ven con mucha dificultad volver a funcionar como en el pasado.

Desde que comenzó la cuarentena los hoteles en San Juan decidieron tomar distintos rumbos: la mayoría, que tiene tarifas más económicas, decidió mantener sus puertas abiertas alojando repatriados o contactos estrechos de contagiados de coronavirus, otra tanda se mantuvo con los aislamientos de personal empresarial y una pequeña porción, cerró. En este lote están el Provincial y el América.

Los meses fueron pasando y si bien se habilitaron otras actividades, la del sector hotelero y turístico fue una de las más postergadas para evitar la propagación del Covid-19. Así las causas del cierre en un principio se debieron a las altas tarifas de los hoteles para que los repatriados decidan alojarse durante 15 días pagando entre $4.000 y $5.000 diarios (los precios cambiaron). En los casos donde cerraron, lo hicieron porque no iban a poder mantener al personal trabajando y los gastos fijos de funcionamiento iban a resultar contraproducentes. En otros decidieron resistir con los llamados aportes ATP para poder pagarle el sueldo a los trabajadores, pero que de todas maneras en la actualidad analizan el complejo escenario que les toca y les tocará vivir.

Desde la Cámara de Hoteleros explicaron que "la situación es que hay muchos hoteles que están alquilados y los están devolviendo, y como los dueños no están en capacidad de volverlos a abrir deciden habilitar estos hospedajes mensuales", afirmó el presidente de dicha entidad Favio Nievas a este diario.

El fenómeno de reconversión va en crecimiento en el gran San Juan, según analizan desde el sector. "Por lo general esto sucede en el gran San Juan, porque con la habilitación del turismo interno las cabañas y el turismo rural está sobreviviendo. Pero en los hoteles de la ciudad no llega nadie", afirmó Nievas.

En el caso del hotel América son 20 los empleados que tiene bajo su órbita. Los trabajadores atienden el teléfono y hay gente manteniendo las instalaciones. En el Provincial la situación es distinta. Allí los empleados no están yendo a trabajar desde marzo. Sólo están los trabajadores de seguridad. El ex hotel Nogaró, ubicado en el corazón del microcentro sanjuanino, es del Estado pero está concesionado su manejo al grupo Icazati. La determinación del cierre temporal fue comunicada por los concesionarios al Ministerio de Turismo. No hay información sobre la fecha de reapertura.