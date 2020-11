IFE, ATP, Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar: mirá todos los cambios que se viene en estos planes

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseveró este miércoles que "el Estado no se retira" de la ayuda que le viene dando a los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus, al explicar que el aporte que se daba a través Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) se va a focalizar en los jóvenes y en particular las personas que tuvieron problemas de trabajo.

Así lo expresó el funcionario al término de la reunión de gabinete económico que se desarrolló este mediodía en el Salón de los Científicos de Casa de Gobierno, y que encabezó el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Del encuentro participaron además de Arroyo, el ministro de Economía, Martín Guzmán; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; y el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce.

También asistieron la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y la titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta.

En diálogo con periodistas acreditados, Arroyo aseguró que la decisión del Presidente es "acompañar a los que no han logrado reinsertarse y que la pandemia los llevó a una situación de pobreza o de baja de ingreso".

Los distintos programas que "reemplazan" al IFE

"El Estado no se retira. Las personas que han cobrado el IFE, una parte ha reingresado al mercado laboral y ha logrado volver a la actividad laboral porque el rubro productivo lo permitió, y una parte no, que son esencialmente dos sectores: los jóvenes de 18 a 29 que tienen fuertes dificultades para volver al trabajo y las personas que se han quedado sin trabajo, los que llamamos los nuevos pobres a partir de la pandemia", sostuvo.

En ese sentido, ratificó que para esos sectores hay en marcha desde el Estado dos líneas de trabajo "muy fuertes" como el programa Potenciar Inclusión Joven y el Programa Potenciar Trabajo, mientras que la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) sigue vigente para las "empresas que siguen con dificultades" contempladas en "áreas críticas".

"Y por el otro lado, lo que estamos haciendo con el Potenciar Trabajo es ampliarlo en la medida que las personas se van inscribiendo porque tienen dificultades para entrar en el mundo del trabajo", remarcó el funcionario de la cartera social.

En ese mismo sentido, precisó que para diciembre "habrá un refuerzo de toda la asistencia alimentaria", duplicándose el monto de la Tarjeta Alimentar, y otro refuerzo para comedores y merenderos.

"El IFE ha sido un esquema de emergencia. Está claro que hay sectores que van saliendo de la emergencia y otros no, entonces el monto no es similar. Los que no, en particular los jóvenes y en particular las personas que han tenido problemas de trabajo, vamos a acompañarlos", reseñó Arroyo.

Aporte Solidario de las Grandes Fortunas

El ministro de Desarrollo Social destacó la media sanción en Diputados del proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas para "equilibrar con todos adentro", al tiempo que observó que "en las últimas cuatro semanas hay un poco menos de gente en los comedores", situación que atribuyó a la reactivación de sectores como la construcción y el textil, que generan "changas" en grupos vulnerables.

"Estamos en un camino de racionalidad económica, con todos adentro. Y esto implica esfuerzos en un el contexto de una pandemia única y de una caída de la actividad económica a nivel mundial impresionante, y sobre esa base muy racionalmente estamos encarando una cuestión fiscal que la Argentina necesita equilibrar, con todos adentro", sostuvo.

En declaraciones a periodistas acreditados, a la salida de la reunión del gabinete económico en Casa Rosada, el funcionario destacó que se trata de "un aporte extraordinario por única vez para personas que tienen patrimonios de más de 200 millones de pesos y que son cerca de 10 mil personas en todo el país" las alcanzadas.

Señaló, además, que el proyecto establece "a dónde van los recursos", como el 15 por ciento destinado a "la urbanización de villas, barrios y asentamientos populares".