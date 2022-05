Ya no se depila más y ahora... ¡gana una fortuna en una plataforma para adultos!

Cynthia, la mujer que ya no se depila .

Desde Canadá llega Cynthia Candace. Es una joven de 32 años que comenzó a ganar miles de dólares luego de tomar una sola decisión: ya no se depila. Es que ahora vende sus fotos y videos "al natural" en una reconocida plataforma para adultos y obtiene una buena plata.

pelo3.jpg Cynthia, la mujer que ya no se depila.

"Me di cuenta de que lo hacía para gustar a otras personas", sostuvo Cynthia, quien comenzó a sentirse cómoda y contenta con su nuevo look. De igual forma reconoce que al principio se ponía nerviosa cuando tenía que salir y mostrarlas piernas y axilas velludas. "Ahora me encanta mostrarlas", dijo.

pelo2.jpg Cynthia, la mujer que ya no se depila.

Durante la pandemia, la mujer abrió una cuenta en la reconocida plataforma para adultos, OnlyFans como creadora de contenido y, para ganar dinero, comenzó a ofrecer sus imágenes en ropa interior. "Algunos hombres se sienten desalentados por los pelos, ya que no están abiertos a ello. Pero he encontrado a algunos que se sienten atraídos, que los aprecian y los aceptan", afirmó.