Es maestra de tercer grado, vende fotos hot y quiere ir a Gran Hermano

maestra 3.jpg Miguelina quiere entrar a la casa de Gran Hermano.

Miguelina nació en Entre Ríos pero la escuela donde trabaja está en Buenos Aires. Fue un padre el que se puso al frente de toda la movilización para echarla. Ellos, argumentan que la maestra comenzó las clases en marzo y solo fue una semana para obtener la titularidad y luego pidió licencia. En mayo, quiso volver y cuando la vieron los padres se indignaron.

Todo se fue de las manos cuando descubrieron que mientras estaba de licencia, vendía fotos eróticas por Internet. “Me indigna porque no saben lo que hay detrás. Vengo sufriendo hostigamiento de los papás desde hace años, incluso en otra escuela. Y ahora me atacan por otro lado. Me investigan lo que hago con mi vida privada fuera del ámbito institucional”, dijo la maestra en diálogo con TN.

maestra 2.jpg Una de las fotos eróticas que la maestra ofrece en la plataforma para adultos.

Ella sostiene que padece agorafobia y le cuesta estar con mucha gente. La maestra quiere entrar a Gran Hermano y afirma que lo que en realidad le molestó a los papis de la escuela es que uno de ellos le compró fotos eróticas. “Se enojaron porque un papá me compró fotos desnuda. Yo no puedo saber quién es porque no me dice el nombre de quien la compra. Sí supe que después se las pasó a otros padres y se generó un revuelo”.

Sobre por qué quiere ingresar a la casa de Gran Hermano, la docente dijo: “Siento que la oportunidad de poder ser yo, sin restricciones. Ahí me van a juzgar o no, pero soy yo. En cambio, estando en la docencia, trabajando con niños, tengo ciertas reglamentaciones, pero no entiendo por qué por fuera no puedo hacer lo que quiera sin lastimar a los demás”