El secreto de Beatriz Lund para llegar a un reto mundial bajo cero y al pie del Calafate.

Beatriz Lund no se pone límites y desafía. El próximo objetivo lo tiene entre cejas y es una competencia mundial que junta a los mejores nadadores de más de 40 países en el imponente Calafate . Cada día para la deportista es un reto para meterse bajo el agua de hielo y llegar cien por ciento al Winter Swimming World Cup, un evento internacional de natación en aguas heladas que se realizará en agosto. Cómo se prepara, la anécdota del podio en Dinamarca y la foto que quiere para un marquito. Reviví la charla con Entretiempo, el streaming deportivo de Tiempo de San Juan .

"Vengo haciendo una progresión desde enero y ahora ya estoy en cuatro grados. La cabeza la he ido trabajando con el tiempo, lo máximo que he estado han sido tres minutos en los cuatro grados", comenzó relatando la nadadora sanjuanina sobre el desafío y el reto para llegar al evento internacional de natación de aguas heladas.

Beatriz arranca los días de la misma manera y haciéndole frente al frío, su enemigo: "Lo primero que hago es poner una palangana con agua y hielo; meter las manos, la cara y los pies porque eso cuando uno entra en hipotermia, lo primero que se congela son las extremidades. Entonces para evitar, yo voy acostumbrando mi cuerpo a ese frío y lo estoy haciendo a tres grados todos los días.

Hace tres años, Beatriz comía 10 huevos al día y se preparaba para correr el Ironman; hoy, el presente es otro y la dieta, también. "En ese momento tenía que tener cero grasa, hoy tengo que tener grasa para recubrir mis órganos para evitar la hipotermia. Comencé a comer pastas y lomo sin culpa", bromeó.

La anécdota que la dejó como campeona en Dinamarca:

"Iba a ir al Mundial de Hockey en Italia, pero primero recorrí Europa y después me fui a Dinamarca, a ver qué hay. Y justo el día que yo llegaba había una competencia de aguas abiertas. Y digo, me inscribo aún sabiendo que si había una pequeña demora en avión no podía participar. Fue una experiencia maravillosa nadar en os canales de Dinamarca, fui con la idea de participar pero salí primera".

Reviví la entrevista completa en Entretiempo: