Ángel Di María anunció su salida del Benfica y baraja dos opciones de futuro

De esta forma, Di María podría cumplir el sueño de jugar nuevamente en el club que lo formó, anhelo que quedó trunco a mediados del año pasado, cuando culminó su participación en la Copa América y todavía no tenía resuelto que firmaría con Benfica. Gonzalo Belloso, presidente canalla, había comentado sobre su vuelta frustrada: “Él nos informó luego del hecho de las amenazas que empezó a correr en duda la posibilidad de venir, que no se sentía seguro y que iba a tomar una decisión finalizando la Copa América. Nos comunicamos y nos dijo que no siente las garantías de seguridad para él ni para su familia”. Vale recordar que la familia del ex PSG y Juventus había recibido amenazas de muerte tiempo atrás.

Descartadas quedaron las propuestas millonarias de Arabia Saudita y otros destinos exóticos que intentaron tentarlo sobre el final de su carrera, así como también el interés de River Plate, que lo sondeó para saber si estaba dispuesto a jugar el Mundial de Clubes para el Millonario. Respecto a esa competición, hay quienes aseguran que Di María cumplirá su vínculo completo en Benfica y estará disponible en Estados Unidos, pero el periodista italiano especializado en mercado de pases Fabrizio Romano afirmó en los últimos días que no formará parte de la delegación de las Águilas.

En una reciente entrevista con este medio, Di María declaró sobre el afecto que recibe en Argentina: “Todo el cariño de la gente sobrepasó lo malo que había pasado en su momento. Por eso dije ‘ya está, me puedo ir también tranquilo’ (de la Selección). Terminé demostrando que realmente siempre sentí la camiseta, siempre di la vida por la camiseta, que a veces los resultados no se dan, pero cuando se dieron, sentí todo ese amor y la verdad que me fui en paz de haber podido darles esa alegría”.

La agenda personal de Di María indica que este domingo jugará el último partido con la camiseta de Benfica en suelo luso. Será en el estadio Nacional, contra Sporting de Lisboa, por la final de la Taça de Portugal. El fin de semana puede llegar a despejar interrogantes sobre su futuro, sabiendo que el Mundial de Clubes está a la vuelta de la esquina: los dirigidos por el portugués Bruno Lage se medirán con Boca el lunes 16 de junio, chocarán con Auckland City de Nueva Zelanda el viernes 20/6 y cerrarán la fase de grupos ante Bayern Múnich el martes 24/6. El contrato del Fideo expira el 30 de junio, pero los medios portugueses especulan con que lo renovará de forma automática si Benfica se clasifica a las instancias finales (el duelo definitorio en Nueva Jersey será el 13 de julio).

A partir de ahora, será trascendental el operativo “seducción” por parte de la directiva de Central, así como también el apoyo de Claudio Tapia, que tiene buena relación con el campeón del mundo y tiene claro que la presencia de uno de los máximos ídolos de la historia de la selección argentina servirá para potenciar la liga doméstica y vender “El Producto” hacia el exterior. El Chiqui, a su círculo íntimo, le confiesa asiduamente el deseo de tener un clásico rosarino con las presencias de Di María y Lionel Messi. En caso de que se concrete el retorno inmediato del Canalla, solo restaría aguardar por el leproso.

Qué hará Di María tras retirarse del fútbol profesional

Desde hace tiempo, Angelito fantasea con la idea de conformar un cuerpo técnico y ya tiene pensado quién será su ayudante de campo: Leandro Paredes. El futbolista de la Roma, que todavía tiene mucho hilo en el carretel (30 años), blanqueó hace rato que ya hablaron para lanzarse como entrenadores en el futuro. Y después fue el propio Di María el que se hizo referencia al tema. “Es un hecho que vamos a trabajar juntos, pero no sabemos cuándo. En algún momento, queremos cumplir con ese sueño. Todo arrancó un día así que estábamos en su casa, tomando un vino, tranquilos, mirando un partido. Nuestras mujeres conversaban sobre el día que no estemos más juntos y esas cosas, y ahí surgió este tema. Siempre hacemos todo juntos, vamos de vacaciones juntos, tenemos los nenes de la misma edad, entonces se llevan re bien. Y ahí arrancó y se armó. Se armó. Las chicas empezaron a hablar también”, confesó Fideo en la nota que le dio a Infobae en febrero.

FUENTE: Infobae