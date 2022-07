Nadal se bajó de la semifinal de Wimbledon: ¿Qué pasó?

El padre de Nadal le pide abandonar el partido vs. Fritz. Rafa no le hace caso. Gana en 5 sets. Tirar la toalla nunca fue una opción. Marca informa que el español sufrió una rotura de 7 milímetros en los músculos abdominales, pero quiere jugar vs. Kyrgios.pic.twitter.com/SMYvYnEvOy