Los polémicos "me gusta" de Alina sobre la relación con el Muñeco

Polémicos "me gusta" de Alina Moine sobre su relación con Marcelo Gallardo

"Los likes de Alina en los comentarios que la vinculan con Gallardo en sus publicaciones...", dijo Estefi a través de sus stories de Instagram junto a las capturas de pantalla.

"La novia del Muñeco hermosa ahí", "Ahora a ver al Muñeco", "Todo eso se come el Muñe", fueron tres de los contundentes comentarios a los que Alina le dio "me gusta".

El mensaje de la ex esposa de Gallardo que reavivó los rumores de reconciliación

Hace algunos días, Marcelo Gallardo y Alina Moine hicieron respectivas declaraciones sobre su vínculo, luego de que en Socios del espectáculo aseguraran que la periodista y el director técnico de River habían finalizado su relación.

“Estoy solo. Con Alina tenemos una hermosa amistad. No me gusta hablar de mi vida personal”, dijo él. “Yo estoy sola en este momento. M.G (Marcelo Gallardo) y yo sinceramente somos muy amigos”, expresó ella. “Estoy solo. Con Alina tenemos una hermosa amistad. No me gusta hablar de mi vida personal”, dijo él. “Yo estoy sola en este momento. M.G (Marcelo Gallardo) y yo sinceramente somos muy amigos”, expresó ella.

Ahora, se reavivaron los rumores de reconciliación entre Gallardo y su ex esposa y madre de sus hijos, Geraldine La Rosa. Luego de dedicarle un cariñoso mensaje en redes para el día del padre, Geraldine publicó otra historia de Instagram sobre Gallardo.

“River se acercó a la punta. Fe, actitud, vamos” escribió Geraldine sobre una foto en primer plano del director técnico.