Copa Libertadores: River inicia la odisea de frenar la tromba brasilera

River asoma como el principal candidato a desarticular la hegemonía de los brasileños, especialmente de Flamengo (2019 y 2022) y Palmeiras (2020 y 2021), que en el último lustro se repartieron cuatro de las cinco copas. La restante (2023) fue para Fluminense.

En definitiva, se trata del club argentino con mayor presupuesto y un superávit récord. Y como marca su historia, potenciado por el nivel de exigencia que le imprimió Marcelo Gallardo, la meta es ganarla como en 2015, 2018, 1996 y 1986. Esta noche tendrá su primer paso de visitante, ante Táchira en San Cristóbal, pero en Núñez ya están preparando el marco para hacer del Monumental una fortaleza cargada de hinchas, ya que por decisión de su presidente Jorge Brito tendrá las populares más baratas del mercado con un pack de $11.700 para los partidos de local.

Martín Demichelis intentará cambiar la cara de lo que dejó la única derrota en el año, el viernes pasado frente a Huracán. Su equipo protagoniza en la Copa de la Liga, pero todavía tiene que dar el salto de excelencia para un plantel de 95.500.000 dólares. Los otros integrantes del grupo H son Libertad de Paraguay y Nacional de Montevideo.

San Lorenzo es el otro grande que se metió en la Libertadores gracias a una gran campaña en 2023, pero que hoy está lejos de tener un buen 2024. A diferencia de River, que sólo incorporó a Nicolás Fonseca, Rodrigo Villagra y Agustín Sant’Anna porque la mayor inversión la hizo a mitad de año, el presidente Marcelo Moretti incorporó 12 jugadores, aunque solo dos son titulares para Rubén Insua: Jhohan Romaña y Cristian Ferreira.

El Ciclón, justamente, tendrá como primer rival a uno de los favoritos: Palmeiras, nada menos, que llegará mañana al Nuevo Gasómetro con una de las joyas mundiales: Endrick. De todos modos, el atacante de 17 años que Real Madrid compró en 60 millones de dólares arrastra un problema en el aductor de los amistosos con la Selección verdeamarela, que tuvieron correlato en la final del campeonato paulista ante Santos (tuvo que ser reemplazado en el segundo tiempo). Independiente del Valle y Liverpool de Uruguay completan el grupo H.

COPA.jpg

Estudiantes, tetracampeón de la Libertadores, Talleres y Rosario Central también tendrán que enfrentar a tres brasileños pesados y con historia: Gremio, con el que los pinchas tienen grandes batallas coperas, San Pablo y Atlético Mineiro, respectivamente.

Los platenses recuperaron a un campeón de 2009 que también supo ganar la Libertadores con la banda roja en 2015 y 2018. De Enzo Pérez se trata. Además de jugar contra los gaúchos, enfrentará a The Strongest y Huachipato en el grupo C. Los cordobeses tienen un buen rendimiento en la Copa de la Liga, incorporaron ocho jugadores y no sólo tendrán a los paulistas como escollos en el grupo B. También enfrentará a Barcelona y Cobresal. Los rosarinos llegan con muchas dificultades a nivel local, en el peor momento del ciclo de Miguel Russo, y no sólo jugarán contra el Galo de Belo Horizonte en el grupo G; los restantes rivales serán Peñarol y Caracas.

Flamengo perderá a su gran figura Gabigol, suspendido por dos años porque intentó fraguar un control antidóping. Fue el máximo goleador de la Copa en 2019 y 2021. Así y todo, es uno de los favoritos en el grupo E que comparte con Bolívar, Millonarios y Palestino. Fluminense, el último campeón, llega con la artillería pesada al grupo A que lo medirá con Cerro Porteño, Alianza Lima y Colo Colo. Botafogo, que el domingo ganó el campeonato carioca, estará en el grupo D junto a Junior, Universitario y Liga de Quito.

El premio para el campeón es gordo: 23 millones de dólares. Los argentinos tendrán duros rivales para lograr quedarse con la bolsa y la gloria. Sobre todo, los equipos de lo que alguna vez fue la tierra del jogo bonito y hoy se destaca por su gran poder económico.

