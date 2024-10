La fiesta que nació como una propuesta de identidad hace 20 años y hoy es el orgullo de un pueblo sanjuanino

Arturo Fernández está desde los inicios de evento, incluso fue uno de los vecinos que participó de aquella charla inicial con las autoridades del municipio en 2004 . “Propuse la chica y el tomillo porque había tomillo en la zona y no hay chica en otro lugar que no sea acá” , comentó.

La primera edición de la fiesta se realizó el 17 de agosto en un predio ubicado al lado de la Escuela Albergue Hernando de Magallanes. En ese espacio funciona lo que hoy en día es la Unión Vecinal de Sierra de Chávez. Esa primera fiesta contó con unas 70 personas, todas del mismo pueblo, y con una tarima simple que hacía las veces de escenario. Por ahí pasaron los primeros artistas que formaron parte de la grilla.

WhatsApp Image 2024-10-12 at 22.22.51 (1).jpeg

En paralelo, el mismo año, se realizó el torneo de fútbol que se va adaptando cada edición de acuerdo a la cantidad de equipos que se presentan. Si bien los encuentros deportivos en la zona se daban con anterioridad, el objetivo fue enmarcarlo para que, de esa manera, quienes llegaran de otros lugares a jugar a la pelota, se pudieran quedar a la fiesta y disfrutar.

WhatsApp Image 2024-10-12 at 22.24.42 (3).jpeg

También durante las primeras ediciones se acompañaba con una cabalgata, organizada por la Agrupación Gaucha Virgen de Lourdes, pero la misma se dejó de hacer porque era difícil contar con movilidad para los animales al regreso de Chávez.

WhatsApp Image 2024-10-12 at 22.22.49 (2).jpeg

Con el paso de los años, cada edición era preparada y gestionada con anticipación. Con lo que se recaudaba de la cantina se invertía en obras o mejoras para recibir a visitantes que llegaban hasta el lugar para vivir una fiesta más. Así, pasaron de tener 70 personas a recibir más de un centenar de visitantes que llegaban de las sierras vecinas como de localidades cercanas. En los últimos años la convocatoria fue mayor y visitantes de la Ciudad de San Juan como de La Rioja llegaron hasta el pueblo de 21 familias que con orgullo los recibe con los brazos abiertos, ofreciendo todas las comodidades posibles.

Para que sea más atractiva la estadía en las sierras, se decidió cambiar la fecha de agosto a octubre, con temperaturas más agradables, teniendo en cuenta el frío que se hace presente en cada noche de invierno.

De la organización, logística y realización de la fiesta participan todos. Están quienes se encargan de la logística de los pedidos, el control de las cantinas y la venta de entradas o bonos que ayudan a juntar dinero para la Unión Vecinal. Las mujeres se encuentran a cargo de las preparaciones de las distintas delicias que se pueden degustar a lo largo de la fiesta; mientras los hombres se encargan de las llamas y la parrilla. Los jóvenes también tienen un rol fundamental, ya que son quienes mesa por mesa atienden a los comensales y público para satisfacer sus necesidades e inquietudes.

Así, las 21 familias que forman parte hoy en día de Sierra de Chávez están detrás de una fiesta que solo se vio interrumpida durante el 2020 y el 2021 por la pandemia, pero que regresó con más fuerza e identidad que nunca.

WhatsApp Image 2024-10-12 at 22.22.50 (3).jpeg

“Nos ha venido bien, porque es una actividad que ha progresado mucho. Hay gente que viene todos los años, no le escapa nunca. Vienen algunos de Bermejo y se viene a caballo, no es sencillo dos días a caballo para venir a la fiesta. Es una fiesta muy regional, los artistas la mayoría son locales. Para nosotros, dar a conocer qué es la chica es importante, mucha gente no sabe, por ahí creían que le hacíamos la fiesta a una chica, a una dama, y no es así. El tomillo es una planta medicinal, una aromática que se puede usar en las comidas. La fiesta no solo es para divertirse, si bien ese es el objetivo, se busca dar beneficio a toda la gente de las Sierras”, señaló Arturo.

Y continuó: “En lo personal para mi significa mucho esta fiesta. Mucha responsabilidad, hacer bien las cosas, mostrar la Sierra como es. A mí me apasiona y lo hago de buena onda. Rabeo, pero el objetivo siempre es ir sumando cosas”.

WhatsApp Image 2024-10-12 at 22.22.53 (3).jpeg

Los sentimientos de Arturo son compartidos por todos los vecinos de la zona de Sierras de Chávez que año tras año se ponen la fiesta al hombro porque entienden que es sinónimo de identidad de una comunidad que busca no quedar en el olvido ni desaparecer, pese a las pocas familias que van quedando. La fiesta es una excusa para que otras personas puedan tomar contacto con la zona, sus costumbres, tradiciones, riquezas y bondades.