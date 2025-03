Elga Poblete, la visionaria de Iglesia que hoy disfruta del fruto de sus creaciones

Hace unos 27 años atrás fue a un festival organizado por una agrupación gaucha de la zona y presenció la presentación de una academia de folclore de Rodeo. “Me gustó mucho como bailaban y se me ocurrió hacer una academia acá en el pueblo”, comenta la mujer que reconoce entre risas que ni siquiera sabía bailar por aquel entonces. Fue la gracia de la danza la que la atrajo y le despertó la inquietud de hacer algo similar.

IMG_2836.JPG

Contactando a Patricia Poblete, quien es profesora de danzas folclóricas y sobrina de Elga, le propuso armar un grupo. Patricia se encargaría de enseñarles y ella se ocuparía de buscar a los integrantes del grupo. “Fui casa por casa anotando en un cuadernito a cada uno de los niños y encontré varios chicos”, comenta.

Así, con una labor bien artesanal, Elga sin darse cuenta estaba fundando un espacio que sobrevive hasta el día de hoy, compartiendo los valores y las riquezas de las danzas folkloricas y la tradición de esos bailes.

IMG_2926.JPG

Pero sus apuestas no quedaron en eso. Debido a la humildad de varias familias que habitan en Zonda, no podían pedirles a los chicos que asistían a la academia que pagaran una cuota o que compraran sus trajes. Si bien el espacio contaba con padrinos que hacían un importante aporte, Elga al ver la situación comenzó a cranear algo que no solo les dejara dinero, sino que fuera atractivo.

En una ronda de mates junto a su marido y a Lalo Rubio, padrino de la academia, les propuso que en vez de hacer una peña o de vender empanadas o similar para juntar dinero para los trajes de los chicos, hicieran la Fiesta del Pastel. “Pero no era solo el pastel de carne, sino ofrecer otras alternativas con más opciones para vender”.

Lo que inició como un evento para reunir fondos, se convirtió en una fiesta departamental atractiva para lugareños y turistas que llegan hasta el pequeño y pintoresco pueblo para compartir una jornada a puro sabor, folklore y naturaleza.

IMG_2902.JPG

Desde hace un tiempo Elga dejó de estar en la organización de la fiesta como en la gestión de la academia. Decidió darles paso a las nuevas generaciones y fue Natalia Díaz, su nieta, quien tomó las riendas tanto del evento como del grupo. Hoy, esta mujer que fue una visionaria en el pasado disfruta del crecimiento que han tenido sus dos grandes apuestas, quizás sin dimensionar lo importante que es tanto la academia como la fiesta para un pueblo que encontró una fuerte impronta de identidad gracias al baile y a una evento que nació “de una mateada”, como dice Elga.