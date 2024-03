Darío Barassi se extralimitó con una participante y le pusieron los límites al aire: "¡Dejala en paz!".

Al ver el pequeño pantalón que lucía la joven, Darío Barassi no pudo contenerse y exclamó: “ ¡Más corto el short no podía ser! ”.

image.png Darío Barassi

En ese momento, intervino Luli, productora del programa: “¡Dejala en paz!, ¡nosotras usamos así los shorts! Bueno, trabaja en un consultorio odontológico, está casada, tiene dos hijos. Bueno, se casó, se divorció. Le gusta mucho el fútbol y te voy a contar el último datito, cómo se levantó al novio, pareja, marido...”.

Picante, Barassi le dijo a la joven: “Pará, pausa, no te enojes, entre nos, ¡lo que te está mirando el participante número 4! No, pero llegaste, te fichó… Hola, ¿cómo te va? Estoy con mis amigas acá. A alguno le quiere dar, sigamos”.

Tras la interrupción de su jefe, la productora continuó con su relato sobre la vida de Andrea: “Resulta que el tipo era cadete del consultorio, viste, el cadete, que lleva, trae cosas odontológicas y qué sé yo, y un día ella se estaba separando, muy triste, y el tipo fue al consultorio odontológico con un chocolate, o sea cosa que no podés llevar, y la ganó”.

Barassi, divertido, acotó: “Entregada. Así que, si alguien tiene chocolates, chicos, se la lleva a Andrea”.

Consultada sobre su dieta para verse tan bien, la joven reconoció: “Trato de cuidarme. No me gusta hacer deportes, pero como mucha fruta, mucha verdura, queso, mermelada, más que carne, pollo, el pescado me encanta, sushi, vino…”.

El amor de Darío Barassi

Aunque haga comentarios picantes sobre las participantes de su ciclo, Darío Barassi está enamoradísimo de su esposa, algo que confirmó días atrás, cuando celebró un nuevo aniversario de su matrimonio: “No había novia más linda, familia más presente, amigos más agitadores y fiesta más fuego. Te amo, gorda mía. 9 años de casados. 9 años, gorda. Éramos dos adolescentes manejando a Cariló, escuchando Aristimuño, comiendo sándwiches de palta y queso. ¿En qué momento pasó todo?”.

El animador nacido en San Juan agregó: “La vida con vos está buenísima. Todo me gusta, hasta discutir y amigarnos. Es que me gustas vos, todo vos me gusta. Felices 9. El año que viene los 10 se festejan con fiesta y bardo, porque somos una pareja para celebrar, nos ocupamos de que así sea. Hemos formado una familia alegre, amorosa y divina. Esas chinas me tienen loco, y son el reflejo de lo que somos nosotros”.