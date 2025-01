Comenzaron las colonias de verano en San Juan a puro color, alegría y pileta

Importante Pese a las lluvias de primera hora, no se suspenden las colonias de verano, salvo en Angaco

El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, comentó minutos antes del acto la importancia de darle continuidad a estas actividades destinadas a niños y niñas de 6 a 12 años de toda la provincia, personas con discapacidad y adultos mayores de 60 años, no solo porque comparten actividades recreativas, sino también porque se da continuidad al programa alimentario. “Esto no sería posible si no trabajáramos en conjunto con los ministerios y con el Ministerio de Capital Humano de nación, el cual da los aportes económicos para poder llevar adelante esta tarea y se hace como continuidad luego del receso escolar”, señaló.