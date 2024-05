Claudio Rojas: tanguero, cuyano, cantor... y conductor

image.png Claudio y su amiga y conductora Ana Belén Toledo.

“Este año quería volver a hacer un programa de radio y ella me dijo que estaba por empezar un programa de tele y que si yo quería probar. Me ofreció un pequeño segmento de 15 minutos como para ir probando y viendo a ver qué onda. Y bueno, yo que siempre voy de frente y sin miedo al éxito, le dije que sí. Es como para probar, como para foguearme y todo eso. Acepté la invitación y estoy realmente muy agradecido a Ana Belén Toledo por esta oportunidad”, añadió el padre de Máximo Lionel.

Yo que siempre voy de frente y sin miedo al éxito, dije que sí Yo que siempre voy de frente y sin miedo al éxito, dije que sí

Abordando las similitudes que puede haber encontrado entre cantar y conducir, Claudio afirmó: “Sí las hay porque en mi caso, no sé si les pasa a todos los cantantes, a mí siempre me ha gustado en mis shows contar anécdotas. Por qué se creó algún tango o alguna canción. Entonces eso hace que te lleve a investigar, a informarte, a estudiar. La palabra frente al público es una responsabilidad muy grande y ahí me encuentro cómodo también en eso. Por ahí al que sólo canta le resultaría un poco más cuesta arriba, pero mí no. Intento prolongar a este segmento, a esta conducción de estos 15 minutos en televisión, lo que soy en los escenarios de show en vivo cantando”.

image.png Andrés Cantos también dijo presente entre los invitados.

“Me gusta la dinámica, la adrenalina. Es parecido a lo que se siente en los shows. ‘Instituto Tiempo de Canto, Fábrica de Artistas’ sale en vivo los viernes, de 15:00 a 18:00 por Zonda TV y ese vivo tiene la adrenalina como de estar a punto de salir a un show. Eso me gusta porque me hace sentir en mi zona de confort. Capaz que sí fuera grabado sería diferente. No digo ni mejor o peor, pero sería diferente y prefiero en vivo, que se parezca a los shows. Yo no me siento todavía un conductor ni mucho menos, solamente estoy prolongando el artista que soy en los escenarios. Intento prolongar eso hacia este segmento que tengo en televisión, donde inclusive estoy hablando de tango que es algo en lo que me siento muy cómodo”, agregó Claudio.

Yo no me siento todavía un conductor ni mucho menos, solamente estoy prolongando el artista que soy en los escenarios Yo no me siento todavía un conductor ni mucho menos, solamente estoy prolongando el artista que soy en los escenarios

Su vida pegada al tango y al canto

Aparcando por un instante las sensaciones de la experiencia televisiva, Rojas dirigió sus energías a un proyecto netamente vinculada a su versión artística, hacia la tanguera: “En noviembre voy a cumplir los 46 y siento que la madurez está haciendo que cada día me sienta más aplomado. Siento que estoy cantando cada vez mejor o encontrando un estilo ya mucho más definido y plasmado. Eso me está llevando y empujando a querer hacer cada vez más cosas”.

image.png Claudio, junto a su amigo y guitarrista Jonatan Vera.

“El proyecto más cercano, el cual he tomado como muy propio y con mucha responsabilidad, es el de celebrar el ‘Día del Cantor Nacional’. Lo voy a hacer el viernes 28 de junio en el Cine Teatro Municipal de San Juan. Voy a tener la posibilidad de cantar acompañado nada más y nada menos que de Jonathan Vera Trío y de la Orquesta Típica de Tango San Juan, que dirige el maestro Esteban Calderón. Es una gran apuesta y una gran propuesta que ya la estoy trabajando desde hace más de un mes porque quiero que ese show sea perfecto”, completó Claudio antes de solicitarle a sus comprovincianos que apoyen a los artistas locales, ya sea acudiendo a sus espectáculos, compartiendo sus flyers o siguiéndolos en las redes sociales.