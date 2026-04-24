Bruno Olivera activó en Rivadavia y se metió en el radar electoral

El senador nacional por La Libertad Avanza, Bruno Olivera, caminó las calles de Rivadavia, el departamento donde nació y donde actualmente vive, en una actividad que no pasó desapercibida en el escenario político local.
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Luego de afirmar en Off the Record que ser intendente es una posibilidad, el senador caminó el departamento y dejó señales políticas.
El senador nacional por La Libertad Avanza, Bruno Olivera, caminó las calles de Rivadavia, el departamento donde nació y donde actualmente vive, en una actividad que no pasó desapercibida en el escenario político local.
La recorrida se dio apenas un día después de su paso por Off the Record, el streaming de Tiempo de San Juan, donde fue consultado sobre una eventual candidatura a intendente del departamento.
Ante esa posibilidad, el legislador reconoció que competir en su lugar de origen es una alternativa a futuro, aunque dejó en claro que no se trata de una decisión inmediata. “¿A quién no le gustaría poder mejorar el lugar donde nació?”, planteó, al tiempo que remarcó que hoy su prioridad está puesta en su rol dentro del Senado.
En esa línea, Olivera también marcó una postura sobre el perfil de dirigentes que, a su entender, se necesita en la provincia. “Necesitamos gente que conozca cada departamento y que esté comprometida con un modelo de Estado más eficiente y con menos gasto”, sostuvo.
La presencia del senador en Rivadavia, sumada a sus declaraciones recientes, alimenta las especulaciones sobre un posible armado político de cara a las próximas elecciones, en un distrito clave del Gran San Juan.