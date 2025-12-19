viernes 19 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Salud

Los hábitos clave para cuidar el cerebro y prevenir el Alzheimer, según los especialistas

Expertos aseguran que acciones cotidianas pueden reducir el riesgo de deterioro cognitivo y fortalecer la memoria a cualquier edad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1760068234189

La enfermedad de Alzheimer es la forma de demencia más frecuente en el mundo y se caracteriza por un deterioro progresivo de la memoria, el pensamiento, las habilidades sociales y la conducta. Descrita por primera vez en 1906 por el médico alemán Alois Alzheimer, esta patología neurodegenerativa provoca, con el paso del tiempo, la muerte de neuronas y el encogimiento del cerebro.

Lee además
¡solamente un genio puede resolverlo! el acertijo matematico que debes adivinar en un minuto y es viral
En las redes

¡Solamente un genio puede resolverlo! El acertijo matemático que debés adivinar en un minuto y es viral
enterate cual es el secreto de tomar agua con sal en las mananas
Atenti

Enterate cuál es el secreto de tomar agua con sal en las mañanas

Las cifras reflejan la magnitud del problema. De acuerdo con estudios recientes, cientos de miles de personas mayores de 60 años padecen Alzheimer en América Latina, y a nivel global, según el World Alzheimer Report, cada tres segundos una persona desarrolla algún tipo de demencia. Aunque todavía no existe una cura definitiva, los especialistas coinciden en que los hábitos diarios juegan un rol fundamental en la prevención y el cuidado de la salud cerebral.

Desde la Fundación Alzheimer Association señalan que las acciones positivas sostenidas en el tiempo pueden reducir el riesgo de deterioro cognitivo. En la misma línea, la experta en nutrición y psicología Sonia Lucena destaca seis hábitos esenciales que pueden incorporarse a cualquier edad para fortalecer el cerebro.

La correcta hidratación es uno de los pilares, ya que mejora la concentración y permite un funcionamiento cerebral más eficiente. A esto se suma el ejercicio físico regular, que incrementa el flujo sanguíneo al cerebro y favorece la generación de nuevas neuronas. Actividades como caminar, nadar, bailar o andar en bicicleta son aliadas clave.

La estimulación mental continua también resulta fundamental. Leer, resolver juegos de ingenio o mantener una vida social activa ayuda a ejercitar la mente y preservar la agilidad cognitiva. Otro aspecto central es el descanso: dormir las horas necesarias permite consolidar la memoria y optimizar las funciones cognitivas.

La mentalidad positiva y el control del estrés completan la lista. Mantener una actitud optimista y aplicar técnicas como la meditación, la respiración profunda o el yoga contribuyen a reducir el impacto negativo del estrés sobre el cerebro.

Si bien factores genéticos y otros aspectos aún en estudio influyen en el desarrollo del Alzheimer, los especialistas coinciden en que adoptar estos hábitos saludables puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida y en la prevención de la demencia. Con pequeños cambios diarios, cuidar el cerebro es una meta posible.

Seguí leyendo

Ni té ni café: la combinación natural que muchos eligen sumar al mate y sus grandes beneficios

Según la psicología, qué significa mezclar las mayúsculas con las minúsculas al momento de escribir

A, B o C: ¿cuál de los tres autos tiene prioridad para cruzar en Argentina?

Cuáles son las fortalezas mentales que desarrollaron los nacidos en los años '60 y '70, según la psicología

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡solamente un genio puede resolverlo! el acertijo matematico que debes adivinar en un minuto y es viral
En las redes

¡Solamente un genio puede resolverlo! El acertijo matemático que debés adivinar en un minuto y es viral

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres
Conmoción en Rawson

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Cambio de botellas y otros reciclables por plantines y compost, la propuesta de Cambio Verde para la última edición del año.
En San Juan

Plantines a cambio de botellas en desuso, la propuesta del programa Cambio Verde para despedir el año

Te Puede Interesar

A cuatro años de su puesta en marcha, los sanjuaninos opinaron sobre el funcionamiento de la Red Tulum.
Aumento

Desde enero, el pasaje de colectivo sube a $1.070 en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dictan la prescripción y sobreseen a los abogados sanjuaninos apuntados por la estafa de la fábrica de sordos
Por mora judicial

Dictan la prescripción y sobreseen a los abogados sanjuaninos apuntados por la estafa de la "fábrica de sordos"

El gobierno ya tiene predio para instalar la Zona Franca de Jáchal y ya hay interesados en operarla. Los modelos que se miran son de tres provincias donde funciona con éxito. 
Proyecto clave

Zona Franca de Jáchal: ya hay interesados y el Gobierno mira tres casos exitosos para ponerla en marcha

Iban a abrir un local en Santa Lucía y sufrieron el robo de cerca de $10.000.000 en mercadería: buscan dar con los ladrones
En las redes

Iban a abrir un local en Santa Lucía y sufrieron el robo de cerca de $10.000.000 en mercadería: buscan dar con los ladrones

En Chile confirmaron que los camiones no podrán transitar por el paso de Agua Negra durante esta temporada
Impacto

En Chile confirmaron que los camiones no podrán transitar por el paso de Agua Negra durante esta temporada