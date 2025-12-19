Los hábitos clave para cuidar el cerebro y prevenir el Alzheimer, según los especialistas

La enfermedad de Alzheimer es la forma de demencia más frecuente en el mundo y se caracteriza por un deterioro progresivo de la memoria, el pensamiento, las habilidades sociales y la conducta. Descrita por primera vez en 1906 por el médico alemán Alois Alzheimer , esta patología neurodegenerativa provoca, con el paso del tiempo, la muerte de neuronas y el encogimiento del cerebro.

Las cifras reflejan la magnitud del problema. De acuerdo con estudios recientes, cientos de miles de personas mayores de 60 años padecen Alzheimer en América Latina, y a nivel global, según el World Alzheimer Report, cada tres segundos una persona desarrolla algún tipo de demencia. Aunque todavía no existe una cura definitiva, los especialistas coinciden en que los hábitos diarios juegan un rol fundamental en la prevención y el cuidado de la salud cerebral.

Desde la Fundación Alzheimer Association señalan que las acciones positivas sostenidas en el tiempo pueden reducir el riesgo de deterioro cognitivo. En la misma línea, la experta en nutrición y psicología Sonia Lucena destaca seis hábitos esenciales que pueden incorporarse a cualquier edad para fortalecer el cerebro.

La correcta hidratación es uno de los pilares, ya que mejora la concentración y permite un funcionamiento cerebral más eficiente. A esto se suma el ejercicio físico regular, que incrementa el flujo sanguíneo al cerebro y favorece la generación de nuevas neuronas. Actividades como caminar, nadar, bailar o andar en bicicleta son aliadas clave.

La estimulación mental continua también resulta fundamental. Leer, resolver juegos de ingenio o mantener una vida social activa ayuda a ejercitar la mente y preservar la agilidad cognitiva. Otro aspecto central es el descanso: dormir las horas necesarias permite consolidar la memoria y optimizar las funciones cognitivas.

La mentalidad positiva y el control del estrés completan la lista. Mantener una actitud optimista y aplicar técnicas como la meditación, la respiración profunda o el yoga contribuyen a reducir el impacto negativo del estrés sobre el cerebro.

Si bien factores genéticos y otros aspectos aún en estudio influyen en el desarrollo del Alzheimer, los especialistas coinciden en que adoptar estos hábitos saludables puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida y en la prevención de la demencia. Con pequeños cambios diarios, cuidar el cerebro es una meta posible.