Banco San Juan y Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen participan en PDAC 2026 y consolidan su rol en el ecosistema minero

El Banco San Juan y la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen participan en una nueva edición de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC 2026), el evento minero más relevante a nivel mundial que se desarrolla en Toronto , reafirmando su compromiso con el desarrollo del sector y su posicionamiento como socio estratégico de empresas, gobiernos y mercados de capitales.

La delegación está integrada por Alberto Rositano, gerente corporativo de minería de Grupo Petersen y Laura Ropolo, asesora de la Unidad Minera GP, quienes llevan adelante una agenda institucional que combina participación en espacios públicos y una intensa serie de reuniones privadas con actores clave de la industria minera nacional e internacional.

Durante la misión se mantienen encuentros con empresas mineras, entidades financieras internacionales, proveedores estratégicos y representantes de mercados de capitales como el grupo TMX. Asimismo, se desarrollan reuniones con autoridades y equipos de los gobiernos provinciales de San Juan, Santa Cruz, Mendoza, Catamarca y Río Negro, entre otros.

La agenda comenzó el pasado sábado con la participación en el Metal Investor Forum, acompañando a prospectos argentinos en instancias de vinculación con inversores. El domingo, en el marco de la inauguración oficial de la feria, se mantuvieron intercambios con compañías interesadas en invertir en provincias como San Juan y Santa Cruz.

El 2 de marzo estuvieron presentes en la inauguración del stand de Fomicruz, y durante los días 3 y 4 de marzo enfocarán acciones orientadas a promover el financiamiento de proyectos mineros a través del mercado de capitales, además de participar en mesas de trabajo con ministros provinciales e inversores internacionales. En ese contexto, también acompañará como patrocinador del encuentro organizado por la Cámara Argentina de Empresas Mineras.

Comprometida con el propósito de ser un socio estratégico para el crecimiento sostenible del sector, Banco San Juan y la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen dicen presentes en PDAC 2026 y en cada espacio donde se impulsen oportunidades para fortalecer el desarrollo minero argentino en articulación con el financiamiento global.