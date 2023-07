Aparecieron las primeras imágenes de Lionel Messi con la camiseta del Inter Miami

Poco le importó a la empresa alemana que el capitán campeón del Mundo todavía no haya pisado el suelo estadounidense para empezar a utilizar su imagen como bandera publicitaria de la MLS y del propio club de David Beckham. Así es como ya en algunos locales correspondientes a la firma de las tres tiras, ubicados en Nueva York (Sí, no en Miami), pueden apreciarse carteles del Inter con Messi apareciendo en ellos vistiendo la camiseta del club. Además, en forma de plus, en una imagen aparece luciendo el número "10". Leo causa furor incluso por fuera de la ciudad en donde se radicará.

Incluso, para comprender en profundidad la magnitud del golpe sobre la mesa que dará el fútbol estadounidense con el arribo del astro, la empresa de indumentaria deportiva llegó al punto de decidir cambiar su típico slogan para adaptarlo a los momentos de locura que comienzan a vivirse con este fenómeno en alza.

"Impossible is nothing" (Nada es imposible) es el lema que desde hace años Adidas impuso para identificarse. Sin embargo, junto a las fotografías que ya circulan de Leo en Estados Unidos, se puede apreciar la frase "Impossible is coming" (lo imposible está llegando). Y hasta por si querían ser más claros con el mensaje, también en las afueras del local apareció un cartel con la premisa de "Bienvenido Messi". El fervor y emoción de los estadounidenses parece no tener techo.

Igualmente, a pesar que la nueva cartelería se puso en marcha este jueves, Adidas aún no lanzó a la venta ninguna camiseta del Inter Miami que luzca el dorsal "10" de Messi. Para ello, todo parece indicar que será necesario aguardar hasta la fecha de presentación y el momento de la firma del contrato.

Cuándo debuta Messi en Inter Miami

El debut de Lionel Messi en Inter Miami está cada vez más cerca.A pesar de que Messi competirá en la Major League Soccer, todo parece indicar que su primer partido vistiendo la camiseta del Miami será en la League Cup, la competencia internacional de la que forma parte del conjunto de David Beckham. Y el estreno sería nada menos que contra el histórico Cruz Azul de México, en condición de local en el Lockhart Stadium, el próximo viernes 21 de julio desde las 21 horas de Argentina.

Sin embargo, en caso de no programarse para que Messi juegue dicho encuentro, probablemente lo haga cuatro días más tarde, el martes 25, cuando Inter se mida contra el Atalanta United. también por el grupo 3 de la Leagues Cup.

FUENTE: Clarín