En los últimos días se conoció que ANSES estudia el pago de un nuevo bono para aquellas personas que estén bajo extrema vulnerabilidad social y que no perciban ningún tipo de ayuda económica ni ingreso registrado. Quien dio algunos detalles es el jefe de la UDAI Rawson, Raúl Romero, que aclaró que la medida está "en estudio" y que habría entre 30 mil y 40 mil sanjuaninos en condiciones de cobrarlo.

"Se trata de un pedido de organizaciones sociales en Nación y a partir de ese planteo que representan a la economía informal, como productores y emprendedores, que no han sido alcanzados por refuerzos se está estudiando y se otorgaría mediante Anses", explicó el funcionario en Radio Estación Claridad. No está confirmada la medida, destacó.

Agregó que "serian unos 2 millones de argentinos beneficiados. En San Juan son unos 30 o 40 mil sanjuaninos en esas condiciones. Hay que esperar para ver qué se dispone y quiénes cumplen con los requisitos".

Si este anuncio se cumple, a razón de $50.000 pesos por persona según se maneja extraoficialmente, serán unos 2 mil millones de pesos que se inyectarán al circuito económico, lo que ayuda a dinamizar el comercio local. En este sentido ya se está trabajando. Ya se está pagando con el aumento de 15.5% en las asignaciones familiares y una suba para jubilados de haber mínimo. Con el beneficio para trabajadores en relación se dependencia circulan en San Juan unos 1.221 millones de pesos por mes extra.

Sobre este nuevo bono, que muchos lo consideran un IFE, Romero destacó que "todavía no está confirmado por ende no está delimitado el monto pero sí tenemos que se está trabajando en una mesa interministerial para dar un refuerzo a los sectores que no han recibido refuerzos para compensar la inflación".

También confirmó el funcionario sanjuanino que en lo que se evalúa oficialmente "hay posibilidades de pagar en más de una cuota", a la vez que resaltó que "hay que ser prudentes en relación a las expectativas que esto genera". Y recordó que durante la pandemia mas de 150 mil familias estuvieron contenidas en San Juan.

Según lo que se conoció a nivel nacional, se entregaría una suma extraordinaria que beneficiaría a alrededor de 2 millones de personas y este pago se financiará con lo que se recaude de dólar soja, una de las recientes medida del ministro de Economía, Sergio Massa. El monto total del nuevo bono rondaría los 50 mil pesos y se pagaría en tres meses consecutivos. Es decir, que serían tres pagos de alrededor de $16.000 y se cobrarían en octubre, noviembre y diciembre alcanzando un total de $48.000. Lo podrían recibir sólo aquellas personas que no sean beneficiarias de ningún programa social, ya sea Asignación Universal por Hija o Hijo o prestación por Desempleo, por ejemplo.