Alberto Fernández confesó que fue amenazado de muerte

"Todos recibimos amenazas. Yo también. No me preocupo mucho. No puedo contarlo porque temo estar interfiriendo en la investigación, que está trabajando la Policía Federal", reveló el Presidente, aunque no aportó mayores precisiones.

De inmediato,Fernández lo ligó con las agresiones y discursos violentos montados por sectores libertarios. "Yo planteo que la lógica libertaria no tolera la libertad de los otros. Es un momento así que se vive en el mundo entero, lo que se vio en el Capitolio de los Estados Unidos (en alusión al ingreso de manifestantes en enero de 2021 en rechazo al resultado electoral) nunca creíbe que lo íbamos a vivir. Y el promotor de eso es Donald Trump, que las encuestas dicen que está primero", sostuvo el Presidente.