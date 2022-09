El detrás de escena del operativo dispuesto para combatir los incendios en las sierras

DSC08622.jpg

Cuando, desde el Puesto San Antonio donde se instaló el primer centro de operaciones, comenzaron a analizar la situación determinando que el fuego se había extendido por más de un foco alcanzando un frente activo de más de 5 kilómetros a 1500 metros sobre el nivel del mar, se hizo el llamado de ayuda.

Gustavo Albornoz es el director de Operaciones de la Región “B” de Coordinación Única de Operaciones de Bomberos Voluntarios de Argentina. Con una alerta para asistencia por 72 horas, 40 bomberos voluntarios de la Federación de Mendoza y San Luis llegaron hasta Los Bretes entre el jueves 15 y el viernes 16 de septiembre. “Vinimos 10 personas de logística y comunicación y 30 brigadistas para combatir en la línea de fuego. Nos encontramos con un incendio que esta fuera de control, pero con algunas áreas de anclaje donde no corre peligro la población”, señaló a Tiempo de San Juan tras la reunión convocada para el mediodía del sábado 17 de septiembre. En en el encuentro habían participado, además de Albornoz, el jefe de Bomberos de la Policía de San Juan, comisario Carlos Heredia; el titular de Protección Civil, Francisco Suraci; jefes del escuadrón de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos; Omar Ortiz, intendente de Valle Fértil entre otros.

En ese momento se dispuso que el foco activo iba a ser combatido por bomberos de San Juan, más la brigada de Mendoza, para luego hacer el relevo con los voluntarios puntanos. Poco más de 8 kilómetros tuvieron que caminar los bomberos el sábado por la mañana. Así lo comentaron brigadistas de San Luis que regresaron a la base entrada la hora de la siesta del sábado para poder almorzar y recuperar energías. “Como experiencia es nueva, diferente a otras. Cada provincia tiene sus métodos de trabajo, sus formas de trabajar hacia el incendio y por eso nos acoplamos a las directivas de la provincia. Tenemos otros métodos de trabajo, pero no es muy diferente. Nos queda un largo trecho”, señalaron entre los bomberos de San Luis. Pero su estadía en el valle tenía fecha de regreso. El lunes ya debían estar en su provincia, lo mismo sucedía con los brigadistas mendocinos, por lo que los esfuerzos se intensificaron durante todo el fin de semana, para poder combatir el fuego con la mayor cantidad de personal posible.

Entre bomberos, policías y personal de Protección Civil se encontraba en cada reunión y participando en la toma de decisiones el intendente Omar Ortiz, que en ningún momento descuidó el trabajo tanto de quienes combatían los incendios como de los que se encontraban en la base. Él fue uno de los vallistos que señaló este fenómeno como el peor de la historia del departamento, por lo que los esfuerzos humanos fueron mayores que en otras oportunidades.

“Todo el despliegue fue arriba de 200 personas en estos días. En el municipio tenemos otro campamento base, que es donde provisionamos todo. Los primeros tres a cuatro días estuvimos ubicados en el puesto San Antonio, y luego nos trasladamos a Los Bretes. Ha sido grande el despliegue”, señaló.

El desafío mayor del operativo, además de resguardar la vida no solo de los bomberos y baqueanos, sino también de las personas que viven en las zonas cercadas por las llamas, era poder mantener una comunicación aceitada. Un detalle no menor es que en Los Bretes no hay señal, no solo de internet sino de telefonía en general. Para sortear ese inconveniente, se dispuso en una de las huellas instalar de manera provisoria una antena sobre una movilidad de Ambiente. Cuando los brigadistas se iban a distintos puntos de incendio, una persona con rango se quedaba a cargo en la base de operaciones, coordinado por medio de comunicación por radio los puntos de descarga de los helicópteros hidrantes, chequeando el panorama en los focos de trabajo.

La coordinación fue más que fundamental para poder combatir cada foco activo. Algunos generaron gran preocupación y dolores de cabeza. Otros parecían estar controlados, pero el viento no ayudaba y volvían a arder con más fuerza. Afortunadamente no hubo heridos ni se registraron inconvenientes. Esto debido al arduo trabajo detrás del operativo que formará sin duda parte de la historia de Valle Fértil.