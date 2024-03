Una querida figura de Telefe contó que está muy enferma y desea reencontrarse con su hijo fallecido: "llegó el momento"

Las terribles palabras de Marta González

La artista reconoció que atraviesa su peor momento: “No quiero hacer doler a la gente que me rodea, no quiero que mi hija sufra, que mis nietos sufran, porque me ven cada vez peor. Me parece que lo mejor sería morirme de un síncope, la mejor muerte. No quiero ver gente sufrir porque uno está sufriendo. Yo tuve a mis dos padres que tuvieron una larga enfermedad y yo decía ‘pero este no es mi papá, no es mi mamá’, porque se convierten en una bolsa de dolor, y te da un dolor tan grande”.

image.png Marta González

En este marco, la actriz que brilló en Telefe manifestó sus ganas de encontrarse con su hijo Leandro, que falleció en el 2001, a los 29 años, en un accidente automovilístico: “No le tengo miedo a muerte, de verdad. Porque, además, tengo como la esperanza de que lo voy a ver de nuevo a Leandro. Cada vez falta menos, querido hijo. Fehacientemente, creo que va a estar mi mamá, mi hermano Gerardo, mi papá, Leandro… a todos los seres que amé”.

Sobre la enfermedad que padece, la actriz remarcó: “Creo que tiene que ver con las cosas que uno tapa de lo emocional. El año pasado, mi hija estuvo muy mal, y yo me trago las cosas, y esto, creo, que es producto de esto. El otro día leí que el cáncer es de las personas que no perdonan, y yo creo que hay cosas que no me perdono. No los otros, yo. Soy muy exigente conmigo mismo, y ahora digo cómo permití esto, cómo no reaccioné. Me culpo. La tengo a María, mi hija, que me está bancando económicamente, pero, además, está para mí, para sus hijos, para los pacientes (es partera), ella está para todos”.