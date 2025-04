Trabajadoras de casas particulares en San Juan: el 60% trabaja en negro y cada vez hay menos empleo

Pese a que la inflación se mantenga en índices inferiores a los registrados años atrás, la caída de la demanda en el consumo general como los despidos en algunos sectores tanto del área privada como estatal lleva a las familias a tener que ajustar sus económicas domésticas. Las trabajadoras de casas particulares sintieron este impacto, y en el último tiempo no solo creció el desempleo, sino que la mayoría de las trabajadoras que se encuentran en actividad no están registradas.

Para las personas que tienen trabajo el panorama no es mejor. En el gremio hay unas 800 trabajadoras afiliadas, de las cuales solo el 20% están registradas, lo que les permite en otras cosas contar con una obra social y recibir los aportes para una futura jubilación. El resto trabaja en negro.

“La gente prefiere pagar en negro porque se ahorra los aportes, pero nos terminan afectando. Tenemos compañeras de 60 años que no se van a poder jubilar porque no tienen la moratoria. No es digno por esa mujer que trabajó, crio los hijos de sus patrones, los hijos de los hijos, y lo mínimo que se puede hacer es dar al menos una jubilación digna”, reflexionó Zalazar.

Sin duda la dificultad a la hora de controlar si una familia cuenta con una trabajadora particular o si la misma está registrada lleve a que haya varias irregularidades en el sector. Personas que cobran parte de su sueldo en blanco y el resto en negro, que trabajan más horas de las que cobran o que terminan teniendo salario por lo bajo de lo que marca la escala salarial establecida por el Ministerio de Trabajo son algunas de las realidades con las que se topan en el gremio.

Ante esto, Zalazar aclaró que están definiendo los detalles para poder realizar un encuentro abierto en la sede del gremio, ubicada en Catamarca y Córdoba (al lado de ANSES) para que asista las trabajadoras de casas particulares estén o no registradas. De esa manera se busca conocer de primera mano la realidad de cada empleada, su situación y brindar un asesoramiento ante posible desconocimiento de sus salarios como los derechos.

Qué pago correspondería para las trabajadoras de casas particulares

Tras el último aumento del 1,2% que está así quedaron los salarios por categoría para las empleadas domésticas:

Tareas generales (con retiro)

Salario por hora : $2.897

: $2.897 Salario mensual: $355.447

Tareas generales (sin retiro)

Salario por hora : $3.126

: $3.126 Salario mensual: $395.253

Asistencia y cuidado de personas (con retiro)

Salario por hora : $3.126

: $3.126 Salario mensual: $395.253

Asistencia y cuidado de personas (sin retiro)

Salario por hora : $3.495

: $3.495 Salario mensual: $440.468

Caseros (sin modalidad con retiro)

Salario por hora : $3.126

: $3.126 Salario mensual: $440.468

Tareas específicas (con retiro)

Salario por hora : $3.309

: $3.309 Salario mensual: $405.113

Tareas específicas (sin retiro)

Salario por hora : $3.628

: $3.628 Salario mensual: $450.960

Supervisor/a (con retiro)

Salario por hora : $3.495

: $3.495 Salario mensual: $436.048

Supervisor/a (sin retiro)