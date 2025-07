Mano a mano con Sergio Eiben: el día que llegó la televisión por cable a San Juan, su análisis de la política local y la crisis del periodismo

El boom de la televisión y el fútbol como motor

Eiben fue uno de los impulsores del primer gran sistema de cable en la provincia: TVO, que explotó en los años ’80 y ’90, cuando aún no existía el zapping ni el control remoto. “Enseñamos a los sanjuaninos a usar el control remoto. Había casas donde los padres no dejaban cambiar de canal porque pensaban que se gastaba”, recordó entre risas.

El fútbol fue un motor clave de ese crecimiento. La señal comenzó a transmitir partidos locales y nacionales, lo que generó un fenómeno de audiencia inédito para la época. “El partido que marcó un antes y un después fue un Boca-River. No teníamos los derechos, así que pusimos una antena frente a la Catedral y captamos la señal. Parecíamos chorros de caja fuerte buscando la frecuencia con un vaso”, dijo. “Tuvimos a seis tipos sosteniendo una antena de cuatro toneladas durante todo el partido”.

Así nació el área de noticias y deportiva de TVO, en una época donde la cobertura audiovisual era incipiente en el interior del país. “El caso de ‘El Pinar’ también fue fundacional. Ahí nos dimos cuenta de que el noticiero podía marcar agenda. De ahí no paramos”.

Embed - Sergio Eiben: el boom de la tele en San Juan, la política local y la crisis del periodismo

Crisis de la profesión y percepción pública

Con tono crítico, Eiben habló también del presente del periodismo y su relación con la sociedad. “Hoy hay una crisis absoluta de la profesión, a nivel local y nacional”, afirmó. Y explicó que la desconfianza social hacia los periodistas es parte de una estrategia política de largo plazo: “Fue un éxito esto de instalar la idea de que los periodistas son todos coimeros. Muchos amigos tuyos, íntimos, creen eso”.

Sin embargo, también se hizo cargo de las problemáticas del oficio: “El periodismo debería hacerse un mea culpa. A veces se prioriza ser engranaje de una operación política en vez de contar lo que pasa”.

La crisis, dijo, también es formativa: “Estoy buscando periodistas que hablen inglés y no encuentro. En pasantías recientes, había chicos que no sabían quién era Eisenhower o Churchill”.

Política local

Consultado sobre el panorama político actual, Eiben se mostró escéptico de las encuestas: “Hace siete elecciones que no aciertan en ningún lado. No sé si la gente miente o el método no sirve”. Aunque evitó nombres, opinó que en San Juan podría haber una elección ajustada entre tercios, pero “la nacional va a pesar mucho”.

San Juan, dijo, “fue muy peronista durante 20 años, pero ahora ya no”. Y sobre el oficialismo, ironizó sobre la posible candidatura de la ministra de Gobierno, Laura Palma: “Yo no la veo tan así. Primero hay que usar la inteligencia convencional, después la artificial”.

El legado de Don Francisco y los años dorados

Eiben no esquivó el costado nostálgico de su relato. Recordó a sus mentores Lucho Román, Quito Bustelo y Francisco Montes, de quien fue ahijado de nacimiento. “Don Francisco era una luminaria, un enamorado de San Juan. Siempre pensaba hacia adelante, expandiendo su empresa para otros rubros”, destacó. “Don Francisco siempre llevaba la bandera de San Juan, porque le dio todo”.

Periodismo: vocación, sacrificio y frustraciones

Antes de despedirse, dejó un consejo sincero a quienes hoy quieran ingresar al periodismo: “Que se preparen para sufrir, para no tener horarios y para no hacerse ricos”. Y agregó: “Si realmente tienen vocación, que vayan para adelante. Porque esto te da la posibilidad de hacer lo que querés, conocer a todo tipo de gente. Y sobre todo, vivir con intensidad”.

Y cerró recordando a un amigo: Juan Carlos Rubio, fallecido hace pocos días. “Un tipo educado, querido, muy profesional. Me afectó mucho su muerte. Fue parte de una época, como tantos otros que ya no están”.