lunes 9 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reforma laboral

Sturzenegger celebró que los bancos puedan descontar cuotas de préstamos de los salarios

El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger destacó que las entidades financieras privadas tengan la facultad de ejecutar cuentas sueldo para recuperar créditos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno nacional ha confirmado una modificación trascendental en la legislación laboral que altera la forma en que los trabajadores registrados interactúan con el sistema financiero y perciben sus haberes. A través de una reforma al artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), se habilita a los bancos a utilizar el mecanismo de "código de descuento" para el cobro de préstamos.

Lee además
di tullio denuncio en la justicia a sturzenegger y quirno por el escandalo de cancilleria
Polémica

Di Tullio denunció en la Justicia a Sturzenegger y Quirno por el escándalo de Cancillería
amplian denuncia por un contrato de cancilleria con la asociacion dirigida por la esposa de sturzenegger
Justicia

Amplían denuncia por un contrato de Cancillería con la asociación dirigida por la esposa de Sturzenegger

¿En qué consiste el cambio? Hasta la implementación de esta medida, la facultad de debitar cuotas de créditos de manera automática y directa del salario antes de que el trabajador tuviera acceso a su ingreso estaba reservada principalmente a organizaciones mutuales y sindicatos. Con la nueva normativa, esta herramienta de cobro garantizado se extiende al sector financiero privado.

Los puntos clave de la medida incluyen:

  • Retención automática: Los bancos podrán debitar la cuota del préstamo del recibo de sueldo de forma compulsiva.
  • Fin de la exclusividad: Se elimina el privilegio que tenían las mutuales sobre este segmento del mercado crediticio.
  • Garantía directa: El ingreso mensual del trabajador pasa a funcionar como una garantía directa para el sistema bancario, reduciendo el riesgo de incobrabilidad.

La visión oficial: Competencia y "cazar en el zoológico"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha sido el principal defensor de esta reforma. Según el funcionario, el sistema anterior permitía que ciertos actores —específicamente las mutuales— cobraran tasas de interés elevadas aprovechando su acceso exclusivo a los descuentos automáticos, una práctica que describió como "cazar en el zoológico".

image

El argumento del Gobierno sostiene que la entrada de los bancos a este mercado generará:

  • Mayor competencia entre entidades financieras.
  • Una reducción ostensible en las tasas de interés de los créditos personales.
  • Un alivio en los costos de financiamiento para los trabajadores.
  • Una expansión del crédito en la economía al disminuir el riesgo para los prestamistas.

Riesgos y críticas: Protección del salario y sobreendeudamiento

A pesar del optimismo oficial, diversos especialistas en relaciones laborales y sectores críticos advierten sobre las posibles consecuencias negativas para los trabajadores. El principal foco de preocupación es el riesgo de sobreendeudamiento, ya que el trabajador pierde control sobre el flujo de sus ingresos al ser estos retenidos antes de su disposición efectiva.

Se argumenta que el salario, que históricamente ha contado con protecciones estrictas frente a ejecuciones o embargos, pierde su principal "escudo protector". Al quedar expuestos a mecanismos de cobro directo, los trabajadores podrían verse vulnerables ante imprevistos financieros en sus hogares al no poder administrar la totalidad de su sueldo neto.

Impacto en el mercado

Esta medida afecta a un universo de aproximadamente 10 millones de cuentas sueldo en Argentina, tanto del sector público como privado. Para las entidades financieras, la posibilidad de gestionar estas cuentas y contar con herramientas de ejecución automática es considerada estratégica, ya que les permite ofrecer otros productos como tarjetas de crédito y adelantos de sueldo con mayor previsibilidad de cobro.

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario
Expectativa

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado
Tragedia

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes
Delitos Especiales

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del lunes en San Juan.
Sismo

Un fuerte temblor puso en movimiento la madrugada sanjuanina del lunes

Te Puede Interesar

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos
Investiga la Justicia

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Choque fatal entre motos en Media Agua: murió un hombre y hay dos personas heridas
Accidente

Choque fatal entre motos en Media Agua: murió un hombre y hay dos personas heridas

Así está el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos
Desde las alturas

Así está el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Mina de oro Gualcamayo, en Jáchal.
Mina de oro en Jáchal

Se profundiza el éxodo de directivos en Gualcamayo y crece el misterio sobre el entorno de Retamero

Los dos detenidos. Leonel Correa (el de remera negra) fue liberado en la audiencia de esta mañana. El otro es Morán, quien continúa detenido.
Delitos contra la propiedad

Dos operarios de una subcontratista de Naturgy fueron llevados a Tribunales por el robo de transformadores