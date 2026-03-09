Sturzenegger celebró que los bancos puedan descontar cuotas de préstamos de los salarios

El Gobierno nacional ha confirmado una modificación trascendental en la legislación laboral que altera la forma en que los trabajadores registrados interactúan con el sistema financiero y perciben sus haberes. A través de una reforma al artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) , se habilita a los bancos a utilizar el mecanismo de "código de descuento" para el cobro de préstamos.

¿En qué consiste el cambio? Hasta la implementación de esta medida, la facultad de debitar cuotas de créditos de manera automática y directa del salario antes de que el trabajador tuviera acceso a su ingreso estaba reservada principalmente a organizaciones mutuales y sindicatos . Con la nueva normativa, esta herramienta de cobro garantizado se extiende al sector financiero privado.

Los puntos clave de la medida incluyen:

Retención automática: Los bancos podrán debitar la cuota del préstamo del recibo de sueldo de forma compulsiva.

Los bancos podrán debitar la cuota del préstamo del recibo de sueldo de forma compulsiva. Fin de la exclusividad: Se elimina el privilegio que tenían las mutuales sobre este segmento del mercado crediticio.

Se elimina el privilegio que tenían las mutuales sobre este segmento del mercado crediticio. Garantía directa: El ingreso mensual del trabajador pasa a funcionar como una garantía directa para el sistema bancario, reduciendo el riesgo de incobrabilidad.

La visión oficial: Competencia y "cazar en el zoológico"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha sido el principal defensor de esta reforma. Según el funcionario, el sistema anterior permitía que ciertos actores —específicamente las mutuales— cobraran tasas de interés elevadas aprovechando su acceso exclusivo a los descuentos automáticos, una práctica que describió como "cazar en el zoológico".

image

El argumento del Gobierno sostiene que la entrada de los bancos a este mercado generará:

Mayor competencia entre entidades financieras.

entre entidades financieras. Una reducción ostensible en las tasas de interés de los créditos personales.

de los créditos personales. Un alivio en los costos de financiamiento para los trabajadores.

para los trabajadores. Una expansión del crédito en la economía al disminuir el riesgo para los prestamistas.

Riesgos y críticas: Protección del salario y sobreendeudamiento

A pesar del optimismo oficial, diversos especialistas en relaciones laborales y sectores críticos advierten sobre las posibles consecuencias negativas para los trabajadores. El principal foco de preocupación es el riesgo de sobreendeudamiento, ya que el trabajador pierde control sobre el flujo de sus ingresos al ser estos retenidos antes de su disposición efectiva.

Se argumenta que el salario, que históricamente ha contado con protecciones estrictas frente a ejecuciones o embargos, pierde su principal "escudo protector". Al quedar expuestos a mecanismos de cobro directo, los trabajadores podrían verse vulnerables ante imprevistos financieros en sus hogares al no poder administrar la totalidad de su sueldo neto.

Impacto en el mercado

Esta medida afecta a un universo de aproximadamente 10 millones de cuentas sueldo en Argentina, tanto del sector público como privado. Para las entidades financieras, la posibilidad de gestionar estas cuentas y contar con herramientas de ejecución automática es considerada estratégica, ya que les permite ofrecer otros productos como tarjetas de crédito y adelantos de sueldo con mayor previsibilidad de cobro.