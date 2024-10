Una mala noticia de ANSES: quiénes no podrán cobrar la AUH en octubre

Se sabe que la Asignación Universal por Hijo (AUH) otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) es un seguro social que Argentina destina a personas desocupadas, que trabajan en negro o que ganan menos del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Entonces: ¿Quiénes no podrán cobrarla en octubre?

Hay distintos motivos por los cuales los beneficiarios pueden dejar de percibir la prestación. El organismo previsional informó las tres causas que pueden cancelar el haber:

¿Cuáles son los motivos para que se pierda el beneficio de la AUH?

Si se confirma que no se ha presentado la Libreta de Salud, Educación y Declaración Jurada.

Si uno de los padres consigue un trabajo registrado.

Si el hijo o hija por la que se paga esta asignación cumpla los 18 años.

ANSES: quiénes no podrán cobrar la AUH en octubre

La página web de la ANSES indica que la AUH les corresponde: "a la madre, padre o titular con hijos a cargo que sea Desocupado, Trabajador no registrado o sin aportes, Trabajador de casas particulares y Monotributista social".

Además, los requisitos de la madre, padre o titular a cargo para poder tenerla son: "Ser argentino y residir en el país. Si sos extranjero o naturalizado, debés tener como mínimo 2 años de residencia". Y para el hijo: "Ser menor de 18 años. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad y ser soltero".

Todo aquel que no entre en estas categorías, no podrá cobrar la AUH en el mes de octubre. La documentación que hay que presentar para tramitar la AUH son: "DNI del titular a cargo y del hijo; Certificado o partida de nacimiento del hijo; Certificado de matrimonio, unión civil o convivencia". También aclara la página: "Si estás a cargo de tu hijo y no estás cobrando la Asignación Universal podés realizar el reclamo".

Además, como en el caso de al AUH, el 80% se paga mensualmente y el 20% restante cuando se acreditan los controles de salud, vacunación y educación mediante la presentación de la Libreta una vez al año. Las familias beneficiarias que no presentaron la Libreta correspondiente al año 2023 no cobrarán el extra.

Para ello hay que entrar a la aplicación o la página web Mi ANSES, y contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección Hijos-Libreta AUH se debe revisar las secciones que faltan completar (educación, salud y vacunación) por cada hijo o personas a cargo por la que se recibe la AUH. Luego se genera la Libreta y, en caso de que te falte completar alguna sección, habrá que seleccionar la opción "generar libreta" para descargarla o enviarla por mail.

AUH: fechas de cobro en octubre

DNI terminados en 0: martes 8 de octubre de 2024

DNI terminados en 1: miércoles 9 de octubre de 2024

DNI terminados en 2: jueves 10 de octubre de 2024

DNI terminados en 3: lunes 14 de octubre de 2024

DNI terminados en 4: martes 15 de octubre de 2024

DNI terminados en 5: miércoles 16 de octubre de 2024

DNI terminados en 6: jueves 17 de octubre de 2024

DNI terminados en 7: viernes 18 de octubre de 2024

DNI terminados en 8: lunes 21 de octubre de 2024

DNI terminados en 9: martes 22 de octubre de 2024

FUENTE: Clarín