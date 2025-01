Por falta de pago, choferes de una empresa de colectivos de San Juan retienen el servicio

Al no haberse cumplido esto, se decidió retener el servicio hasta que se haga la totalidad del pago. Esto implica que no hay colectivos de la empresa en la calle.

“En el día de ayer el Gobierno de la Provincia les acreditó a todas las empresas la compensación tarifaria, que hace todos los meses el cuarto día hábil a fin que las empresas paguen los salarios. Todas lo hicieron menos la empresa La Positiva del grupo Moyano. Esa empresa hizo un pago parcial argumentando que no tenía la plata. No logramos comunicarnos con nadie de la empresa, ya que el presidente está de vacaciones. Nadie da la cara, nadie nos dice cuando se hará la acreditación. Ya se permiten demasiadas cosas como para que ellos pretendan jugar con el salario de los trabajadores, y mucho más aun cuando tiene en sus cuentas el dinero por parte del Gobierno. Todas las líneas de la empresa no prestaran servicios hasta que no se acrediten los salarios”; ratificó Héctor Maldonado, secretario general de la UTA, gremio que ampara el reclamo de los 150 trabajado0res de la empresa.

Las líneas afectadas por la medida de fuerza son 100, 101, 102, 103, 104, E, TEO y 127. “Hemos tenido amenaza de los inspectores, pero estamos respaldados por el gremio. Nos presentamos a trabajar, estamos en la empresa, pero no sacaremos los colectivos a la calle hasta que nos paguen”, indicó el delegado de la UTA en La Positiva. Ante esto, se desconoce hasta cuándo durará la medida de fuerza.