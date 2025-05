El fiscal de mesa de Santoro que le negó el saludo a Javier Milei: "Respeto mis convicciones"

Antes de colocar su voto en la urna, Javier Milei intentó saludar con un apretón de manos a todos los que estaban en su mesa, incluido Liber Fernández, fiscal de Ahora Buenos Aires -espacio que lleva como primer candidato a legislador porteño a Leandro Santoro-, sin embargo, para sorpresa de los presentes, Fernández le dijo: “Le deseo un buen día, pero prefiero no saludarlo”.

Elecciones porteñas Santoro no pudo dar el batacazo que esperaba y dio un breve discurso contra el PRO y la "crueldad"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/agustinromm/status/1924124604575936540&partner=&hide_thread=false Lógico que el tipo-humano anti Milei sea un hombre con arito en la oreja. pic.twitter.com/TChf3vDO3E — Agustín Romo (@agustinromm) May 18, 2025

“Me parece que una persona que fulmina los salarios de los trabajadores, que apalea a los jubilados todas las semanas y que recorta las pensiones de discapacidad, no merece mi saludo”, explicó. “Hay gente que lo vota y que es fiel a su corriente, pero yo me paro de la vereda opuesta a lo que él está representando actualmente”, sostuvo el fiscal de Ahora Buenos Aires, que dijo que no pertenece al armado de Santoro.

Se definió, en cambio, como un estudiante universitario y un militante social. Relató que todas las semanas presta servicios en un comedor comunitario del barrio de Almagro, en el que -relató- urgen “las necesidades”.

“Yo respeto mis convicciones”, insistió Fernández, quien desestimó haber incurrido en una falta de respeto a la embestidura presidencial.

“Con arito en la oreja”

La secuencia rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde Fernández cosechó el repudio de varios usuarios libertarios; entre ellos, el presidente del bloque de LLA en la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo. “Lógico que el tipo-humano anti Milei sea un hombre con arito en la oreja”, escribió el titular de la fundación Faro, el think tank libertario, en su cuenta de X.