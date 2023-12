Si el peso no vale, las monedas menos: mirá cuántas se necesitan para comprar un caramelo en San Juan

Es que, si los billetes están devaluados, las monedas se vinieron abajo al punto que ya no las quieren ni en los quioscos sanjuaninos donde siempre fueron protagonistas. “No valen nada”, dijo el joven que está detrás del mostrador, en el maxikiosco ubicado en Entre Ríos y Pedro Echague, y aseguró que la gente ya no viene a comprar con monedas, simplemente porque no alcanzan para consumir nada.