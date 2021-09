Avenida Central: Qué pasó con el segundo tramo a ensanchar y qué obras sumaron

En marzo del 2020 se cortaron las cintas de una obra que es bisagra en la provincia: la metamorfosis de la Avenida Ignacio de la Roza, entre Circunvalación e Hipólito Irigoyen. En ese momento, se habló de seguir con este ensanche hacia el Oeste y ese tramo, hasta Rastreador Calívar, quedó pendiente. Ahora, el director de Vialidad Provincial, Juan Magariños, dijo que sigue vigente la intención de hacer estos trabajos trascendentales, pero que definieron esperar que se termine el soterramiento de caños del Acueducto Gran Tulum, que se desarrolla en la zona, para no romper lo recién hecho. Por otro lado, el funcionario adelantó mejoras de la Avenida Central en el tramo que pasa por el centro de La Bebida.

La obra de ensanche y repavimentación fue por demás compleja y los sanjuaninos la recordarán porque significó un drástico cambio de la una de las dos avenidas madre de la provincia. Los trabajos en este sector se iniciaron el 12 de abril del año 2017 y finalizaron el 23 de septiembre del 2019, con una inversión (sin redeterminación) de $ 394.822.679,44.

Sobre el tramo pendiente, Magariños dijo este lunes en diálogo con Radio Colón que "era una de las expectativas que teníamos de darle continuidad en el sector de Capital, que llega un poco más allá de la Esquina Colorada y ahora se venía esta etapa. Pero luego vino la noticia de que había posibilidades de trabajar en obras de infraestructura como es la construcción del acueducto, donde existen obras en desarrollo y se decidió esperar para lanzar esa otra etapa hasta que se completen los trabajos enterrados".

El funcionario dijo que no está previsto para este año intervenir ese sector de la Ignacio de la Roza y se vería el próximo año cómo se ha avanzado en las obras enterradas para seguir con este monumental proyecto.

Hacia el Oeste se prevé remodelar desde la Esquina Colorada hasta Calívar.

Informó que de Rastreador Calívar hasta Morón hay un trabajo intenso en la construcción de esta obra sanitaria y se han visto afectados los pavimentos en gran parte, por eso en la medida que no se liberen esas tareas no se podrá hacer una obra vial. Esto, para no romper lo recién hecho.

No obstante, se está trabajando en el área de proyectos de Vialidad Provincial para mejorar gran parte de la Avenida Central que está e La Bebida, ensanchando la ruta existente, "de manera tal de mejorar la capacidad de tránsito en ese sector, ya que se genera un embudo allí entre un sector ya ensanchado de la Ignacio de la Roza desde Calivar y desde Morón hacia el Oeste está el boulevar, con buena capacidad. Es en la zona urbana donde notamos que la capacidad está restringida y creo que esta es la oportunidad para generar mejoras en este sector", informó.

Magariños remarcó que desde su repartición apuntan a mejorar la capacidad de las arterias que acompañen el desarrollo de barrios con lo que, por ejemplo, también se prevén mejoras a la calle Chacabuco o Costa Canal, porque ya se están haciendo complejos del tamaño del Valle Grande y ya hay algunos inaugurados que generan más flujo de tránsito.

El primer tramo marcó un hito

La obra de ampliación de la Ruta Provincial N°12 que es el nombre técnico de la Avenida Ignacio de la Roza, es una de las más complejas y significativas para la provincia de San Juan y contó en su primer tramo, que es el que se intentará replicar en 2022 hacia el Oeste, con tres grandes bloques. Primero, el soterramiento casi total de servicios con materiales de alto grado de modernización, reemplazando los anteriores servicios, que estaban deteriorados y colapsados, por secciones mucho más amplias y seguras; también, el soterrado del canal Valdivia y el tendido eléctrico, que permitieron mayor seguridad, capacidad, higiene y evitar la contaminación visual que generaba el cableado aéreo.

En segundo lugar, se incluyeronn semáforos inteligentes que agilizan el tránsito de acuerdo a cada hora del día, lámparas led autorregulables que proveen mayor iluminación y un importante ahorro energético. Sumado a ello, se planta una variedad de árboles que garantizan la cobertura casi total de la extensión de la calzada.

En tercer lugar, se duplicó la calzada ya que contaba con un carril y medio por mano que pasó a seis en total. También se realizó la apertura de calle Echeverría. La obra total facilita hoy el flujo vehicular de la provincia tanto de norte a sur, como de este a oeste.