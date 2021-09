Pocito, cuna de dirigentes y madres esperándolos a almorzar

Sergio Uñac y el candidato a tercer diputado nacional Luis Rueda comparten su tierra chica, Pocito. Por eso, en medio del trajín de ir a votar, aprovechan para darse una vueltecita que ya es como una especie de cábala, por la casa donde se criaron. Allí, además de saludar a sus respectivas madres, son consentidos como niños con ricos almuerzos caseros.

El gobernador dijo que iba a ir a lo de mamá a verla, ya que la casa donde se crió queda a pocas cuadras de la escuela Froilan Ferrero donde votó cerca de las 12. En la previa, el mayor de los Uñac suele ir el cementerio a visitar la tumba de su padre, el también político Joaquín, lo que también se habría dado en esta oportunidad.

"Es todo muy diferente pero es importante que la gente pueda elegir por su presente y su futuro", dijo Rueda, como candidato del Frente de Todos al llegar a votar. Ahí confesó: "Pasé por mi mamá que vive acá a una cuadra y me dijo que vuelva porque me espera con empanadas. Y son hechas a horno de barro así que no me las pierdo.

Una vez que votó, se encontró en la puerta con Uñac y lo acompañó en la fila. Además de sus pasiones políticas comparten el apego por la comida hecha en casa y en familia, que dan respiro entre tanto protocolo de pandemia.