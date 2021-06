A una sanjuanina se le atravesó una tropilla de caballos en la ruta y casi no la cuenta: se reaviva un problema que no tiene fin

El pasado jueves una sanjuanina se salvó de milagro de no sufrir un grave siniestro con cuatro caballos que se le atravesaron en el camino de manera sorpresiva. El hecho sucedió en Ruta 295 a metros del Barrio Norte de Media Agua. Y fue gracias a la rápida maniobra que tuvo la conductora del auto llamada Emilce Gómez Thebault que el hecho no tuvo un desenlace trágico.

La mujer de 55 años es docente y estaba yendo a dar clases a una escuela de 25 de Mayo cuando los equinos se cruzaron. Por suerte no circulaba a gran velocidad y logró a esquivar a tres de estos, pero impactó a uno de los animales. Incluso así la mujer llegó a posicionar el auto para que el equino no terminara en una posición que fuera riesgosa de muerte para ella.

"Los caballos se me aparecieron de repente y trate de esquivarlos a todos, pero a uno lo termine chocando en la cadera. Estos salieron al camino en dirección de Este a Oeste y al parecer venían de una casa que está cerca de ahí porque tienen corrales y otros animales", afirmó Gómez a este diario.

Finalmente asistieron a la docente y pudieron comprobar que pudo salir ilesa, aunque estaba en un claro estado de nervios por el momento vivido. En tanto que el rodado terminó con daños visibles en la zona del radiador y el animal lamentablemente quedó muy lastimado y con posterioridad fue sacrificado porque no pudieron curar sus heridas, según confirmaron desde la municipalidad de Sarmiento a la conductora del auto. Por otra parte, al dueño de los animales, que tiene responsabilidad directa en este asunto según indica el Código de Faltas de San Juan, no lo pudieron encontrar de momento y testigos del hecho aseguraron que incluso se habría guardado los caballos en otra finca para no ser sancionado.

"Después que pasó el accidente le informamos a las autoridades para que intervinieran y desde la Policía Rural nos dijeron que iban a investigar. Lo llamativo fue que cuando pasamos por la casa donde habrían salido esos animales ya no había ninguno y al parecer se los habían llevado. Por eso enviamos una nota a la jueza de Sarmiento y al municipalidad para que hagan algo, porque en esto hubo un claro riesgo de muerte y si no hubiese sido porque frene hoy no estaría contando esto que estoy contando", finalizó la docente.

El hecho ocurrido vuelve a poner en discusión un viejo asunto con los animales que andan sueltos en la ruta y ponen en riesgo a quienes transitan en vehículos. La autoridad competente, según apuntaron desde la Secretaría de Ambiente, sería el Ministerio de la Producción que tiene la facultad de controlar a los productores que tienen animales. Hace poco realizaron un proceso de alambrar los caminos, pero fuentes de la cartera que conduce Díaz Cano dicen que la misma gente los saca. Lo concreto es que para hacer cumplir la ley cuentan con el apoyo de la Policía Rural que recientemente fue inaugurada en la provincia, pero de momento no contestaron los llamados de la redacción.