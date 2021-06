Extendieron la suspensión de las elecciones en la UNSJ por 10 días más y piden que contesten al planteo

La Cámara Federal de Mendoza emitió una nueva resolución donde extienden el plazo de suspensión de las elecciones de la UNSJ por diez días más. Y la par le pidieron a la casa de altos estudios que se expresen a fondo sobre el tema en un plazo que no supere los cinco días.

Recordando que la suspensión de los comicios para elegir autoridades se produjo luego que la justicia mendocina se declarara competente y le hiciera lugar a un planteo de la consejera superior Mónica Morvillo, quien presentó una medida cautelar para que los docentes que no concursaron sus cargos y quedaron efectivizados no tengan los mismos derechos políticos que los concursados. Morvillo se valió en lo que dice la Ley de Educación Superior. Si bien la medida cautelar, es decir el fondo de la cuestión, no fue resuelto, la Cámara decidió hacerle lugar al planteo y decidió suspender las elecciones hasta tanto no resuelva. En ese sentido se espera que en el nuevo plazo estipulado los magistrados mendocinos puedan clarificar el asunto incorporando los argumentos de las autoridades de la UNSJ.

Fragmento de la nueva resolución de la Cámara Federal de Mendoza.

Todavía no hay definiciones, pero si la Cámara Federal resuelve quitarles los derechos políticos a los docentes sin concurso que fueron regularizados, se generarán inconvenientes en las listas. En las listas de la mayor parte de los candidatos habrá que hacer ajustes, pero el más perjudicado sería el candidato Jorge Cocinero.

Por último, esta medida de la Cámara era esperada por la cúpula política universitaria para plantear sus argumentos a lo que consideran un daño institucional, según las últimas declaraciones de Nasisi y otros funcionarios.