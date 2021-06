Un camión de venta "polirubro" al costado de la Ruta 150 hace estallar de bronca a comerciantes jachalleros

Un camión de venta ambulante indignó a los comerciantes jachalleros, este jueves por la tarde. Fue en la Ruta Nacional 150 donde se ubicó el rodado de gran porte que ofrecía desde comestibles hasta toallones y acolchados, a precios insólitos.

Marcelo "Coco" Aguirre, presidente de la Cámara de Comercio de Jáchal, denunció la situación de competencia desleal y asegura que esta maniobra se viene repitiendo hace tiempo en el departamento.

“Este tipo de actividad no está bien categorizada, no es igual que una persona ande vendiendo repasadores a que un camión se estacione a vender como lo hace. Los comercios tienen horarios restringidos por la pandemia y de repente viene un camión de estos y se pone a vender sin restricciones de horarios, no presentan protocolo, no tiene las condiciones que presenta un comerciante local, acá invirtieron en un protocolo, en vidrios y acrílicos para la atención con distanciamiento", dijo, muy molesto, Aguirre al diario Jáchal la Opinión.

Esto, comenzó hace algo más de 6 meses, según explicó Aguirre y los comerciantes estallaron. "Le pido al propietario del ese camión que venga, que alquile un salón comercial, contrate empleados, pague impuestos y todo lo que debe pagar como cualquier comercio jachallero", aseguró el representante de los comerciantes del departamento.

Tras la queja de los comerciantes, inspectores municipales del área de Industria y Comercio se presentaron en el lugar y solicitaron permisos al dueño del camión que se apostó al costado de la ruta.