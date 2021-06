Pura felicidad: qué dijeron al poder vacunarse tres mayores de 50 sin comorbilidades

Con la incorporación del grupo de 50 a 59 años sin comorbilidades, tres personas que recibieron la vacuna contra el COVID-19, contaron cómo se sintieron tras vivir esta experiencia tan esperada.

El pasado miércoles, el Ministerio de Salud Pública sanjuanino comenzó a vacunar a las personas de 50 a 59 años sin comorbilidades en las sedes dispuestas en cada uno de los 19 departamentos.

Con emoción y nervios, estas personas fueron protagonistas de la jornada y dejaron sus testimonios, recabados por prensa del Gobierno de San Juan:

-Juan, 50 años:

“Los primeros meses que comenzó esto, para mí y mi familia fue muy traumático, soy hipertenso y tenía miedo. He dejado de ver noticieros y todo lo que tenga que ver con los medios porque me causaba mucha angustia. Gracias Dios no tuve ningún problema, no he salido de mi casa pero bueno estos últimos meses nos acomodamos y adaptamos a la situación.

Espero que todo esto sirva para que se termine de una vez por todas y confío en Dios que vamos a salir adelante. No hay que dejar de cuidarse y quiero poder retomar cosas que he dejado como el amor a la casa y a la familia. Soltar la tecnología y poder compartir más con los afectos, mirarnos a los ojos".

-Marisa, 55 años:

“La pandemia la viví bastante mal, tuve mucho miedo ya que hace cinco años me dio un ACV. Estuve cuidándome mucho, tiraba alcohol por todos lados y manteniendo la limpieza. Ya hoy me siento más tranquila, aunque sea con la primera dosis, siento que estoy más protegida.

Yo tuve COVID-19 en noviembre y lo viví re mal por eso para mí la vacuna me hace sentir protegida. Espero que una vez que estemos todos vacunados, la realidad sea otra y nos podamos sacar el barbijo al fin”.

-María Rosa, 59 años:

“Estoy feliz ya que mis hijos querían que me vacunara lo más pronto posible puesto que tengo una hermana que estuvo muy grave, en terapia intensiva y gracias a Dios salió. Mis papás de 87 y 82 años también ya están vacunados.

Yo estoy feliz de ponerme la vacuna y le recomiendo a todos que se la pongan. Para mí es una bendición del Señor y tengo fe de que vamos a salir de esto. El personal es excelente, ha hecho bien las cosas, se está vacunando bien y no me he demorado nada. La verdad es que estoy muy feliz”.