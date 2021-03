Oficial: aumentó la demanda de testeos de Covid en San Juan

Desde que comenzó la semana y durante las mañanas en los centros de testeos, la presencia de interesados en hisoparse fue notoria dada la cantidad de personas que se concentraron en las afueras de estos lugares, a los cuales se debía acudir con un certificado médico que recomendara el estudio. En consecuencia, las cifra oficiales del Covid en San Juan reflejan esta situación y dan cuenta que la demanda de testeos incrementó considerablemente en los últimos 15 días.

Uno de los parámetros que señala el aumento son los test que resultaron negativos, que de 123 por día incrementaron a 993, lo que representa una cifra ocho veces mayor. Basta con comparar los números de hace dos semanas atrás con los de la actualidad y la diferencia se destaca, según se puede apreciar de los partes oficiales del 15 de marzo y del 30 de marzo. Si bien se trata de personas que no tienen coronavirus, de igual modo representa una exigencia al sistema sanitario que debe responder frente a la demanda.

El director del 107, Juan Valiente, confirmó que aunque todavía no cuentan con los números oficiales -pues están cerrando el mes- la demanda de testeos fue significativa en las últimas dos semanas. "En los casos que nosotros intervenimos, que no son los del centro de testeos, si no los llamados de emergencia, hemos notado el aumento aunque no puedo precisar las cifras por el momento", sostuvo.

Distanciados, los interesados en hisoparse se concentran en las puertas del Cantoni

Desde los establecimientos a donde la ciudadanía acude para evacuar sus dudas, fuentes allegadas que allí desempeñan tareas manifestaron que la actividad resultó mayor en los últimos días ante la cantidad de sanjuaninos que requirieron de sus servicios. Como la primera vez cuando abrieron, dijeron que se pudieron observar largas filas de interesados en hisoparse con presuntos síntomas.

Este miércoles por la mañana, las puertas del Estadio Aldo Cantoni, donde además de vacunar al personal denominado esencial y a los adultos mayores, realizan hisopados, se observó un gran número de concurrencia en el sector de ingreso diferenciado. En su mayoría gente joven, todos pretendían someterse al estudio. Si bien antes el requisito era presentar síntomas, ahora es fundamental contar con un certificado médico que lo solicite.