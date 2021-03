Escasez de médicos terapistas: ¿cuántos se incorporaron en San Juan en pandemia?

La escasez de personal sanitario no es una novedad pero la pandemia hizo notar más su necesidad, sobre todo en el caso de los médicos terapistas. San Juan no escapa a este escenario y el problema sigue vigente, según expresó la presidenta de la Asociación de Terapia Intensiva de San Juan, Patricia Díaz, quien este viernes que "con respecto al equipamiento, no hemos tenido problemas, lo que sí continuamos con pocos terapistas, al igual que el año pasado".

Incluso, la profesional dio cuenta de cuántos médicos se han logrado incorporar al sistema local en los últimos meses: en diálogo con Radio Colón dijo que son tres los nuevos médicos terapistas que sumó el Hospital Rawson, profesionales que estaban haciendo la residencia y que ya fueron incorporados. Si bien parece una cifra pequeña, estos profesionales permitieron un alivio en la lucha contra el COVID-19 en las salas de terapia intensiva locales.

Respecto del trabajo realizado, Diaz valoró que "No estamos como el año pasado, ya tenemos experiencia con lo vivido" y remarcó que en este 2021 "vamos a trabajar igual que el año pasado con el protocolo ya establecido".