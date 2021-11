Argentina - Brasil: Pese a no haber entradas disponibles, las agencias están trabajando al 100%

Once días. Eso es lo que falta para el gran evento que movilizará a toda la provincia, y distintos rubros están ultimando detalles para recibir al gran caudal de turistas que llegarán a San Juan durante esas jornadas.

Gastronómicos ya han destacado que durante esos días estarán trabajando al 100%, no solo por la demanda diaria de los sanjuaninos, sino también por la llegada de turistas que, si bien será por un par de días, genera altas expectativas al sector. Otro rubro que estará trabajando sin parar durante esos días es el de los hoteleros. Desde la Cámara días atrás detallaban que se encontraban casi al 100% de reservas hoteleras. Incluso se estaban ofreciendo plazas en departamentos por fuera del Gran San Juan para cubrir la demanda.

Quienes no se quedan atrás, pese a la incertidumbre que hay en algunos aspectos importantes en torno a la fecha de Eliminatorias que se jugará en la provincia, son los agencieros. En un relevamiento realizado por Tiempo de San Juan, detallaron que lo primero que consultan los turistas que anhelan llegar a la provincia es sobre las entradas. “Ha sido difícil armar paquetes, porque no tenemos entradas disponibles y no es viable vender paquetes días antes del evento”, destacó Silvia Yafar, de Money Tour. En la misma línea opinaron Nicolasa Montes, de Dante Montes y Gustavo Chávez, de CH Travel. La diferencia entre los tres agencieros es que Gustavo, al ofrecer servicio ejecutivo, ha tenido una considerable demanda, tanto para hotelería como transporte y otros.

La mayoría de los agencieros que realizan turismo receptivo están armando paquetes (sin entradas) que incluye mínimo dos noches de hotel, traslado aeropuerto - hotel, o aeropuerto – estadio, según el pedido del turista. El básico está rondando entre los $28.000 a $30.000. El valor va subiendo en base a las peticiones que realicen los grupos que lleguen a la provincia. “Hay grupos que han pedido el traslado en autos de alta gama, con ciertas bebidas como agua mineral o similar en el vehículo, seguridad adicional o realizar alguna de las comidas en locales que ofrezcan cierta exclusividad, además de la una alta categoría de hotel. Todas esas peticiones elevan el valor del paquete, llegando a cerca del $55.000”, destacó Chávez, quien además afirmó que, si bien muchas de esas personas llegarían con su entrada encima ya que forman parte de comisiones de clubes o similar, hay otras que esperan poder adquirirlas por internet o comprarlas de reventa.

Si bien ha habido algunas cancelaciones de personas o grupos que no se quieren arriesgar a llegar a la provincia sin la posibilidad de ver el partido, hay otros que ya han confirmado sus paquetes. Desde las agencias han incluido servicios extras, como visitas a la Ruta del Vino o a departamentos del interior, la mayoría vienen solo a ver el partido.

Desde las agencias de las provincias no pierden la esperanza de poder contar con algunas entradas para poder ofrecer la próxima semana, días previos al gran evento deportivo que se desarrollará en la provincia.