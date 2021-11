El sanjuanino que hizo podio con su "pizza napoletana" en un torneo nacional

La Scuola Pizzaioli, ubicada en Buenos Aires, organizó el pasado 24 y 25 de octubre el mayor campeonato de pizza italiana del país, puntualmente de la conocida como “pizza napolitana”. El mismo contó con la participación de 45 participantes, entre ellos Luciano Gerlo, el único representante sanjuanino que no solo participó, sino que consiguió formar parte del podio, logrando el segundo lugar.

Luciano, o “Bambino”, como es conocido por su entorno, lleva años especializándose en la técnica de este tipo de pizza, que consta de una preparación especial, con un mínimo de 48 horas de leudado y donde la calidad de la materia prima es fundamental para conseguir un producto esponjoso, con una alta humedad, sabor ahumado por el tipo de cocción y una simpleza en los ingredientes.

Sus inicios fueron en el 2003 cuando tenía 19 años, en España, donde comenzó a trabajar en una pizzería tipo italiana y al conocer la técnica quiso especializarse más, por lo que en el 2005 se trasladó a Italia. Luego de 8 años en ese país, Luciano continuó su perfeccionamiento en Londres, donde trabajó en Franco Manca, una de las compañías de pizzas más importantes del mundo.

Tras varios años lejos del país, perfeccionando su técnica y conociendo no solo sobre la elaboración de la pizza napolitana, sino también de los hornos tipo napolitano, que alcanzan temperaturas tan altas que llevan a cocinar la pizza en cuestión de segundos, el Bambino regresó y se convirtió en precursor de este estilo de pizza no solo en la provincia, sino también en el país. “Quería traer este producto para desarrollarlo. Volví a San Juan porque apuesto a la parte gastronómica local y me parece importante que crezca”, resaltó Luciano, quien desde su regreso nunca dejó de lado su pasión por la pizza.

Este año se organizó en el complejo ex Pacha, ubicado en Costanera el Primer “Campionato Scuola Pizzaioli”, evento donde compitieron 45 maestros pizzeros de todo el país. Según comenta Luciano, se trata de un campeonato premium, donde se juzga el tipo de materia prima que se utiliza para la elaboración de la pizza, el leudado, la cocción y técnica en tres categorías: margharita original, margharita contemporánea y gourmet, donde los ingredientes eran elegidos por cada pizzachef.

Tras dos días de trabajo, compartir con colegas y establecer contactos, el Bambino consiguió consagrarse en segundo lugar, un lugar importante en el podio. Esto significa un reconocimiento no solo a sus años de trabajo, sino a la dedicación que le invierte a su profesión, donde no solo busca marcar la diferencia, sino también posicionar a la provincia en este estilo de pizza, famosa en el mundo por ser el origen de esta comida tan popular. Uno de los hornos fabricados por Luciano

Además de su emprendimiento de hornos estilo napoletano @forno.ar, próximamente va a abrir un local en la zona centro de la provincia con características únicas. Según adelantó a Tiempo de San Juan, se tratará de una pizzería 100% estilo napoletana, con productos y técnica italiana además de los hornos fabricados por Luciano, que cada vez van ganando más adeptos. “Será ambientada como Italia en los años 70, será un viaje al pasado cargado de sabor”, destacó Luciano, quien espera en los próximos meses poder dar apertura al rinconcito italiano.