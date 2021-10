Desde el SEC explicaron cómo fue el accidente en el que dos trabajadores terminaron quemados

Este miércoles, dos trabajadores del Sindicato Empleados de Comercio (SEC), terminaron con quemaduras, y uno de ellos internado, luego de que "explotara" un horno en la sede del gremio, ubicadas en General Acha, antes de Avenida Libertador, en Capital.

Consultada por este medio, la secretaria general del SEC, Mirna Moral, explicó que "no se trató de una explosión sino que los trabajadores fueron a encender los hornos y no se dieron cuenta que la persona que los había utilizado antes había cerrado la llave del gas, pero no las de los hornos"

"Cuando encendieron el primer horno no pasó nada, pero al encender el segundo ya se había acumulado gas y eso provocó una llamarada. No hubo explosión. Esa llamarada obviamente lastimó a los trabajadores, pero afortunadamente no pasó a mayores", agregó.

Tras el episodio, los trabajadores, identificados como Emanuel Nievas y Fabricio Vergara fueron trasladados al Marcial Quiroga, donde recibieron asistencia médica.

Según informaron desde el nosocomio a Tiempo de San Juan, Vergara presenta una buena evolución de sus quemaduras, mientras que Quiroga recibió el alta tras ser asistido médicamente.