Los sanjuaninos quieren una tercera dosis contra el COVID-19 y lo más rápido posible

Este martes, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció que en Argentina comenzarán a vacunar contra el coronavirus a todos los mayores de 50 años que se hayan vacunado con Sinopharm y a personas inmunocomprometidas mayores de 3 años que hayan iniciado el esquema de vacunación con cualquier componente.

Ante esta decisión, Tiempo de San Juan consultó entre sus lectores si, cuando les llegue el turno, aceptarán colocarse una nueva dosis y las respuestas fueron las siguientes.

Según el relevamiento, del que participaron 2414 personas, el 82% de los sanjuaninos aseguró que quiere recibir una tercera dosis. De ese total, el 47% quiere que sea antes de fin de año, mientras que el 35% restante aceptará volver a inocularse sin importar cuando sea su turno.

Por otro lado, sólo el 18% de los sanjuaninos no quiere volver a vacunarse. De ese total, el 10% considera que ya tiene las dosis suficientes, mientras que el 8% restante dice que no aceptará un volver a vacunarse porque no se vacunó nunca contra el coronavirus.

La decisión de colocar una tercera dosis, que tendrá cobertura nacional, se tomó en base a la recomendación realizada por la Organización Mundial de la Salud y organismos internacionales, por lo que ahora resta trabajar en la planificación y distribución de dosis en cada una de las provincias para cubrir cerca de 1,6 millones de habitantes que integran estos dos grupos.

En la misma conferencia destacó Vizzoti que esta tercera dosis no es un refuerzo. En ese contexto afirmó “la tercera dosis complementa el esquema primario para ampliar la protección y el refuerzo, después de haber recibido el esquema primario recomendado, lo que hace es reforzar la inmunidad en forma periódica y eso es al menos 6 meses después de haber recibido el esquema primario”. Los refuerzos se darán a partir de diciembre, comenzando con el personal de salud y continuando de manera escalonada, tal cual se estableció el calendario de vacunación este año.