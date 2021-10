Celeste Achem, una reconocida influencer sanjuanina, aprovechó los más de 58.000 seguidores que tiene en su cuenta de Instagram para dar un mensaje de mucho valor. Con un video acompañado de un texto, la joven dejó ver su cuerpo al natural, para concientizar a quienes critican los cuerpos en redes sociales.

"Esto es para aquellas personas que alguna vez miraron sus cuerpos con decepción por no ser como aquellas “personas de Instagram”. Las redes sociales pueden ser un lugar horrible, y más para las futuras generaciones, acá solamente te van a mostrar la parte que les conviene porque da TERROR mostrar algo fuera del estándar de belleza. Da terror el “que dirán", escribió la influencer.

El video de una reconocida influencer sanjuanina para concientizar sobre las críticas hacia el cuerpo pic.twitter.com/31xYzDZMIR — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 27, 2021

"Tus granitos, estrías, manchas, pliegues, acné, ojeras, pelos, celulitis, rojez o hinchazón son todas las cualidades de una persona HERMOSA y sobre todo REAL. No está mal ser como sos, no es necesario que te mates a dietas para “llegar al verano” o quizá para entrar en un vestido, tampoco estás obligad@ a depilarte si no queres como tampoco estás obligad@ a cumplir con un estándar de belleza. Hay mucha variedad de cuerpos, cada uno tiene sus condiciones y está bien! Llénate de amor por vos, basta de buscar la aprobación de los demás cuando la única que necesitas es la tuya", finalizó.